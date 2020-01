Erster Eintrag in nagelneues Goldenes Buch von Dingelstädt

Das hatte Dr. Jutta Hübner so auch noch nie erlebt. Ein Vortrag über gesunde Ernährung, gefolgt von einem Sektempfang und vorher noch schnell ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Aber genau das war der Ablauf am Donnerstagabend bei der Startveranstaltung des Gesundheitsnetzwerkes „Dingelstädt lebt gesund“ im Bürgerhaus der Stadt.

„Die anderen Städte im Eichsfeld haben ein Goldenes Buch, so haben wir uns auch eins angeschafft“, sagte Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU). Und der Jenaer Professorin war es vorbehalten, sich als Erste in den dicken Schinken einzutragen. Eigentlich war sie gekommen, um über das Thema „Welchen Einfluss hat die Ernährung auf die Gesundheit – von Fakten und Mythen und warum beides so schwer auseinander zu halten ist“ zu referieren. Um darüber mehr zu erfahren, waren gut 80 Bürger gekommen.

Hübner sprach über Vorsätze zum neuen Jahr und darüber, dass Gesundheit etwas ist, was man sich zu dieser Zeit ja besonders wünscht. Gesunde Ernährung trage dazu bei, schütze vor Krankheiten. Interessant und unterhaltsam erklärte die Onkologin dann, dass gesunde Ernährung gleich ausgewogene Ernährung ist und dass diese banal klingende Weisheit eigentlich gar nicht so schwer umzusetzen ist.

Im Vorfeld der Veranstaltung saß sie mit Vertretern der Stadt und deren Einrichtungen zusammen und beriet über das im Juni anstehende Sommercamp, in dem Schülern Berufe im Gesundheitswesen nahe gebracht werden sollen. Zusammen mit zwei Schulen der Stadt, dem Familienzentrum Kerbscher Berg und dem Fitness- und Gesundheitszentrum (FGZ) ging es um die grobe Planung.

So könnten Personen aus der Region, die in Gesundheitsberufen arbeiten, quasi als Vorbilder, den Schülern von ihrer Arbeit und de dazugehörigen Ausbildung erzählen. Denn die Branche ist vielfältig, machte die Ärztin klar: Von der Pflege über die handwerkliche Seite in der Orthopädietechnik bis hin zum Medizinstudium. „Wir wollen den jungen Menschen Berufe zeigen, die nicht nur spannend, sondern auch äußerst zukunftsträchtig sind und mit denen sie in ihrer Heimat später auch eine Arbeitsstelle finden.“ Man wolle rüberbringen: „Eure Region braucht euch dringend wieder. Aber fliegt ruhig aus und lernt etwas.“

Aber auch andere Themen sollen in den vier Tagen angeschnitten werden. So werden Krankheitsbilder unter die Lupe genommen, wird ein gesunder Grillabend auf dem Kerbschen Berg stattfinden und kann man sich im FGZ ein Bild machen, wie ein Physiotherapeut arbeitet. „Wir wollen auch Berufe in der Fürsorge mit reinbringen und bis zur Palliativmedizin gehen“, so die Ärztin. Es gebe viele Ideen, und man arbeite weiter an deren Konkretisierung.

Fest steht aber schon ein Workshop-Wochenende am 27. und 28. Juni. Da sollen sich Vorträge zum Thema Krebserkrankung mit Tanzsport treffen. Die Vorträge sollen Krebspatienten beim Verstehen und Entscheidungen-Treffen helfen. Das Tanzen soll die Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer schulen und die Beziehung der Tanzpartner stärken. Die Teilnahme ist für Patienten kostenfrei.

Verbindliche Anmeldung zum Workshop unter info@stiftung-perspektiven.de oder 0178/8381696