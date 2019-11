Ganzes Ärzteteam wechselt von Erfurt nach Bad Berka

Selbst im hart umkämpften Fachärztebereich ist es ein ungewöhnlicher Schritt: Mit drei Oberärzten und einigen Assistenzärzten wechselte der frühere Chefkardiologe Harald Lapp des Erfurter Helios-Klinikums in diesem Herbst zur Zentralklinik Bad Berka. Er wolle dies nicht als Kritik am alten Arbeitgeber verstanden wissen, sagt er. Helios sei eine gute Klinik und bleibe es auch ohne ihn. Was ihm jedoch vorschwebe, könne er so nur in Bad Berka umsetzen.

In vielen Kliniken teilen sich mehrere Bereiche in die Herzbehandlung. Kardiologen behandeln das Herz internistisch oder setzen Herzklappen durch die Blutgefäße via Katheter. Wichtiges Feld der Herzchirurgen ist das offene Herz. Die Rhythmologie setzt auf die elektrische Erregung des Herzmuskels. Je besser die Bereiche zusammenarbeiten, desto optimaler ist die Behandlung der Patienten. Der Kardiologe Harald Lapp will dies weiter entwickeln. Schon länger träumt er von einem integrierten Herzzentrum, indem alle Bereiche von vorneherein an einem Tisch besprechen und planen, was das Beste für den jeweiligen Patienten ist. Im Helios fehlte dafür die Herzchirurgie. Dazu verweist Lapp auf Studien, die gezeigt hätten, dass bei ausschließlich kardiologischen oder herzchirurgischen Behandlungen bis zu ein Drittel der Fälle nicht komplett versorgt werden könnten. „Durch die demografische Entwicklung stehen wir vor großen Herausforderungen: Unsere Patienten sind älter und haben oft Mehrfacherkrankungen“, erklärt der Mediziner. Deutlich macht er dies am Beispiel einer 70 Jahre alten Patientin im Rollstuhl, die drei neue Herzklappen benötigt. Mittels der Kardiologie allein sei dies nicht zu leisten, eine schwere Herz-OP mit Durchtrennung des Brustbeins würde die Frau vielleicht nicht überstehen. „Wenn aber jeder genau das macht, was im konkreten Fall nötig ist, hat die Patientin davon den größten Nutzen“, sagt Lapp. Seine Pläne hat der erfahrene Mediziner in Bad Berka vorgestellt und damit auch die Geschäftsleitung der Rhön-Klinik AG überzeugt. Erste konkrete Schritte gibt es bereits. Schon jetzt liegen in der Zentralklinik Bad Berka die Zugänge zu den Herzklinik-Bereichen auf einem Gang. Inzwischen gibt es dort auch einen Raum für die gemeinsame Patientenberatung.