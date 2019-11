Erfurt. „Herzrhythmusstörungen sind immer öfter der Grund für einen Krankenhausaufenthalt“, warnt Henning Ebelt, Chefarzt der Kardiologie am Katholischen Krankenhaus in Erfurt. „Seit 2006 steigt die Zahl stetig an“, so der Mediziner vor dem Hintergrund der bundesweiten Herzwochen.

Ein Grund für den Anstieg sei das zunehmende Lebensalter, in dem diese Störungen auftreten können. Zudem seien Herzerkrankungen wie Infarkte oder Durchblutungsstörungen mittlerweile so gut behandelbar, dass sie immer seltener zum Tod führten – allerdings das Risiko von Rhythmusstörungen erhöhten. Ein ungesunder Lebenswandel, Bluthochdruck, Übergewicht und Bewegungsmangel sind weitere Auslöser für Herzrhythmusstörungen, erklärt Ebelt.

Wie ernst das Thema ist, zeigt ein Blick in die Statistik: Rund 25.000 Menschen sterben bundesweit pro Jahr an Herzrhythmusstörungen. In Thüringen aber anderthalbmal so viele Menschen wie im Bundesdurchschnitt: rund 45 statt 30 pro 100.000 Einwohner. Nur in Bremen ist der Wert noch höher. Die Gründe dafür seien nicht leicht zu erklären, sagt Ebelt, aber generell gelte: „Herzerkrankungen und auch die damit verbundene Sterblichkeit treten in den östlichen Bundesländern leider häufiger auf als in den westlichen.“

Individuelle Faktoren wie Lebensweise und Ernährung spielten ebenso eine Rolle wie soziale und demografische Aspekte. Speziell in Thüringen sind Herzrhythmusstörungen auch überdurchschnittlich häufig für Klinikaufenthalte verantwortlich, so der Chefarzt: Um 14 Prozent liegt Thüringen in dieser Statistik über dem Bundesdurchschnitt. Nur in Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist der Wert noch schlechter.

Ebelt empfiehlt eine gesunde Lebensweise ohne Nikotin, mit wenig Fleisch, viel Obst und Gemüse sowie viel Bewegung. Er rät zur regelmäßigen Untersuchung ab dem 65. Lebensjahr. Typische Symptome sind anfallartiges Herzrasen und das Gefühl eines unregelmäßigen Herzschlags.

An diesem Mittwoch, 16 Uhr, lädt das KKH Erfurt zu einem Informationsseminar „Herzrhythmusstörungen“ ein.