Kritik an Verbot von Gottesdiensten im Kreis Hildburghausen

Im Bemühen, die Infektionswelle zu stoppen, hat der Landkreis Hildburghausen die Einschränkungen noch einmal verschärft. So trat am Sonntag neben einer Maskenpflicht in der Innenstadt von Hildburghausen ein Versammlungsverbot sowohl für Veranstaltungen unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen in Kraft. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.