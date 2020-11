Weimarer Land: Infektionen in vier Schulen

Gute Nachrichten konnte das Gesundheitsamt Weimar am Montag verkünden. Nur zwei neue Infektionsfälle und bislang negative Testergebnisse für die Falk-Grundschule und das Humboldt-Gymnasium ließen die 7-Tage-Inzidenz auf 61,45 je 100.000 Einwohner sinken. In Weimar gibt es derzeit 54 Infizierte und 315 Personen in Quarantäne. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.