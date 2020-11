Jeder fünfte Thüringer Arzt in Medizinischem Versorgungszentrum tätig

In Thüringen arbeitet mittlerweile jeder fünfte Arzt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt, in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Das geht aus einer Erhebung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für das Jahr 2019 hervor. Thüringern hält damit gemeinsam mit Hamburg den Spitzenplatz.

Bundesweit stieg die Zahl der Versorgungszentren auf 3500, das sind 350 mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt sind knapp 22.000 Ärzte in MVZ tätig. Davon sind 8 Prozent Vertragsärzte und 92 Prozent angestellt. Rund 63 Prozent der angestellten Ärzte arbeiten in Teilzeit. Hausärzte, Orthopäden und Chirurgen sowie fachärztliche Internisten sind am häufigsten vertreten.

Zahl der MVZ steigt stetig

In Thüringen waren im vergangenen 126 MVZ registriert. Seit 2016 wurden über 30 MVZ neu zugelassen. Die meisten gibt es in Erfurt, Weimar, Jena und Gera. Die Kooperationsform Medizinisches Versorgungszentrum wurde mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2004 eingeführt. Seitdem ist die Anzahl der MVZ stetig gestiegen. Der besonders starke Zuwachs seit 2016 liegt unter anderem an einer veränderten Gesetzeslage. So wurde damals eingeführt, dass auch fachgleiche Ärzte gemeinsam ein MVZ gründen können. Bis dahin mussten mindestens zwei verschiedene Arztgruppen in einem MVZ tätig sein.

