Letzter Franzose verlässt Neustädter Lungenklinik

Der genesene Covid-19-Patient Vincent Darroman aus Frankreich wurde Ende April in seine Heimat geflogen.

Der vierte französische Patient, der noch in der Neustädter Lungenklinik wegen Covid-19 behandelt wurde, hat das Krankenhaus in der letzten Woche gesund verlassen. „Er ist in seine Heimat zurückgekehrt“, teilt Elke Hirsch, die kaufmännische Geschäftsführerin der Klinik, auf Anfrage mit. Damit sind nun alle Franzosen wieder zu Hause.