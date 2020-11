Im Labor werden Proben auf das Coronavirus getestet. Mehr als 1100 Corona-Neuinfektionen wurden in Thüringen am Wochenende nachgewiesen (Symbolfoto).

Mehr als 1100 Corona-Neuinfektionen in Thüringen am Wochenende

In Thüringen sind am Wochenende mehr als 1100 neue Corona-Fälle registriert worden. Nach dem neuen Tageshöchstwert von 686 am Samstag kamen bis Sonntag weitere 415 Neuinfektionen hinzu, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Sonntag unter Berufung auf das Berliner Robert Koch-Institut mitteilte (Stand 0.00 Uhr). Damit gibt es im Freistaat jetzt rund 4760 aktive Infektionen.

Allein am Wochenende elf weitere Todesfälle

Allein am Wochenende wurden elf Todesfälle in Zusammenhang mit einer Sars-CoV2-Infektion gemeldet.

Die Zahl der Menschen in Thüringen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung auf Intensivstationen von Krankenhäusern behandelt werden müssen, nähert sich laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) der Marke von 100. Am Sonntagvormittag waren es 96, wobei 26 invasiv beatmet werden müssen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz meldet der Landkreis Hildburghausen

Die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag am Sonntag bei 121,1. Seit Pandemie-Beginn haben sich insgesamt 13.546 Menschen in Thüringen mit dem Coronavirus infiziert, von ihnen gelten 9090 als genesen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz meldet der Landkreis Hildburghausen. Er stieg am Sonntag auf 386 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Nur der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat in Deutschland eine höhere Inzidenz.

