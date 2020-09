Die Grete-Unrein-Schule in Jena ist vorerst bis Freitag geschlossen. (Archivfoto)

Jena. Wegen mehrerer Coronafälle wurde in Jena eine Schule geschlossen. Bis die Infektionswege geklärt sind, müssen Schüler und Lehrer in Quarantäne.

Schule in Jena wegen Corona geschlossen - alle Schüler und Lehrer in Quarantäne

Nach mehreren Coronafällen wurde jetzt eine Schule in Jena geschlossen. Nachdem am Montag bereits eine erste Covid-19-Infektion einer Schülerin bekannt wurde, seien davon unabhängig am Mittwoch zwei weitere Infektionen von Jugendlichen der Schule IGS Grete Unrein bestätigt worden, informierte die Stadt Jena. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.