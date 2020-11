Steigendes Suchtrisiko: Psychische Anspannung nimmt während Pandemie zu

Dass sich die Corona-Pandemie auf das Suchtverhalten auswirkt, befürchtet Sebastian Weiske, Leiter der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen: „Die psychische Anspannung in der Bevölkerung nimmt zu und dies kann bei gefährdeten Menschen eine Suchtproblematik erzeugen.“ Das würde gerade in Zeiten des Lockdowns fast alle Suchtbereiche betreffen, „vor allem Alkohol", aber auch PC-Spiele und Internet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wichtig wäre, dass die Betroffenen eine schnelle und unbürokratische Unterstützung erfahren. Das geschieht vornehmlich über die Suchtberatungsstellen. 47 gibt es davon in Thüringen, inklusive Außenstellen flächendeckend bis auf Weimar in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt. „Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erreichen jedes Jahr über 10.000 suchtkranke Personen, Angehörige und interessierte Menschen“, so Weiske.

Zum bundesweiten Tag der Suchtberatung am Mittwoch, der im Freistaat mit verschiedenen Aktionen begleitet wird, weist er auf die umfassenden Tätigkeiten der Beratungsstellen hin. „Neben der Hilfeleistung und Umsetzung von suchtspezifischen Programmen zählen dazu u.a. auch die Prävention in Schulen und Betrieben sowie die Medizinisch-Psychologische Untersuchung.“ Zudem würden die Beratungsstellen die Selbsthilfegruppen unterstützen, „von denen es in Thüringen allein 115 mit Schwerpunkt illegale Drogen, Alkohol und Glücksspiel gibt“.

Man brauche jedenfalls eine „stabile und verlässliche Finanzierung“, mahnt Weiske an. Diese erfolge hauptsächlich über die Kommunen, „oftmals allerdings auch mit einem erheblichen Anteil von bis zu 40 Prozent über Eigenmittel.“ Die Beratung vor Ort sei ein entscheidender Schritt raus aus der Sucht und rein in ein gesundes Leben. Voraussetzung dafür wäre laut Landesstelle ein unmittelbarer Austausch mit Kosten- und Entscheidungsträgern. Damit könne der Bedarf direkt besprochen werden.

