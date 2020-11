Strafgelder drohen: Kinderreiche verzweifeln an Corona-Regeln

Der Verband kinderreiche Familien Thüringen appelliert an das Land, die jüngste Corona-Sonderverordnung mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse von kinderreichen Familien zu ergänzen. Erneut sei nicht bedacht worden, dass sich solche Familien schnell der Verfolgung durch die Ordnungsbehörden aussetzen, wenn sich während des Lockdowns zwei Familien mit allen eigenen Kindern in der Öffentlichkeit treffen: „So wichtig die Begrenzung der Teilnehmerzahl ist, so notwendig ist es, nicht einzelne Gruppen der Gesellschaft von Anfang an auszuschließen“, betont Verbandsgeschäftsführerin Katrin Konrad, selbst Mutter von vier Kindern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wie so oft im Alltagsleben sei nicht bedacht worden, welche Folgen die Verordnung für Familien mit drei und mehr Kindern hat. Denn wenn sich zwei solcher Familien träfen und dabei mehr als die erlaubten maximal zehn Personen zusammenkämen, verstießen sie gegen die Auflagen und könnten mit Strafgeldern belegt werden. Statt der pauschalen Regelung wünsche sich der Verband deshalb eine entsprechende Ergänzung in der Verordnung. Eine Möglichkeit des Nachweises gegenüber Ordnungsbehörden biete die Mehrkindfamilienkarte, der der Verband kostenlos nach Prüfung der aktuellen Kindergeldberechtigung an Familien mit Wohnsitz in Thüringen ausgibt. Das könnte Sie auch interessieren: Thüringen macht teilweise dicht: Das sind die wichtigsten Maßnahmen

