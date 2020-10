Überlastet: Die Pandemie blockiert Arbeit der Gesundheitsämter

Wegen der Corona-Bekämpfung haben die Gesundheitsämter in Thüringen turnusmäßige Kontrollen zum Teil erheblich zurückgefahren. Viele Aufgaben können nur eingeschränkt oder gar nicht wahrgenommen werden. Das geht aus den Antworten des Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Babett Pfefferlein hervor. Von den Einschränkungen mehr oder weniger betroffen sind alle 17 Gesundheitsämter des Landes. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zur Beantwortung der Anfrage waren sie vom Gesundheitsministerium angefragt worden. Nahezu komplett ausgesetzt sind demnach Vorsorgeuntersuchungen des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes. Das gleiche gilt für die Medizinaufsicht und Impfberatungen. Einige Ämter melden gestoppte oder verzögerte Kontrollen in Kindergärten, Schulen und Pflegeheimen. Trinkwasser- oder Hygienekontrollen, etwa in Kindereinrichtungen, bei der Polizei, in Arztpraxen und Krankenhäusern oder auch in Tattoostudios sowie Umweltbegutachtungen finden wenn überhaupt nur noch sporadisch statt. Gutachten für Kinder und Erwachsene würden nur nach Dringlichkeit und anlassbezogen erstellt.

Keine Vaterschaftstests mehr

Vielerorts werden keine Hausbesuche zur Sachverhaltsermittlung bei Betreuungsverfahren in Pflegeheimen mehr gemacht. Gestoppt wurden auch Drogenscreenings, Vaterschaftstests sowie Begutachtungen zur Eingliederungshilfe.

Persönliche Beratungen von Menschen mit chronischen oder Krebserkrankungen werden nur noch in sehr dringenden Fällen angeboten. Gruppentreffen mit psychisch Kranken und ihren Angehörigen wurden größtenteils abgesagt. Nordhausen meldet, in allen Bereichen des Gesundheitsamtes könnten Aufgaben des Gesundheitswesens nicht wahrgenommen werden. Aus Weimar heißt es, mit Ausnahme des sozialpsychiatrischen Dienstes würden alle Bereiche fast vollumfänglich für die Corona-Bekämpfung in Beschlag genommen. In Gera unterblieben Erstbelehrungen für Lebensmittelhersteller.

Angaben zur personellen Besetzung macht das Gesundheitsministerium nicht, da diese in der Zuständigkeit der Kommunen lägen. Damit obliege ihnen auch die Verantwortung, von Bund und Land vorübergehend angebotene Personalhilfen nachzufragen.

Babett Pfefferlein, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion, sieht den Gesundheitsdienst damit insgesamt in der Bredouille. „Wir müssen mit den Ressourcen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, auf das Infektionsgeschehen reagieren können und den öffentlichen Gesundheitsdienst zügig aufwerten“, sagt die Grünen-Politikerin.

Bund und Länder hatten Ende September einen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ geschlossen. Bis 2026 will der Bund das Projekt mit mehr als vier Milliarden Euro unterstützen. Geplant seien bis zu 5000 neue Stellen bis 2022, bessere Bezahlung sowie mehr Digitalisierung, etwa bei der einheitlichen Datenübermittlung an das Robert-Koch-Institut.

Von Oktober an sollen allerdings wieder mehr Pflegebegutachtungen und Heimbegehungen durch die Medizinischen Dienste durchgeführt werden. Dafür würden deren Mitarbeiter, die bislang in den Ämtern ausgeholfen haben, abgezogen.

