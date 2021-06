Weimars Inzidenz geht gegen Null

Weimar. Ein Todesfall im Weimarer Land.

Die Stadt Weimar steuert auf eine Inzidenz von 0 zu. Denn die einzige Neuinfektion der vergangenen sieben Tage fällt demnächst aus der Berechnungsbasis. Als infiziert galten am Dienstag noch sechs Weimarer, drei mussten stationär behandelt werden. Von 386 Schnelltests in den städtischen Testzentren am Montag war keiner positiv. Das Gesundheitsamt im Weimarer Land meldete einen weiteren Todesfall durch oder mit Corona. Das Amt gibt die 7-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 1,2 an.