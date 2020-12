Abstrichtest für eine Untersuchung auf das Sars-CoV-2-Virus in einem Labor.

Weimar. Heimbewohner starb mit Covid-19. Mittwoch 17 bestätigte neue Infektionen in Stadt und Kreis

Zweiter Todesfall in Weimar

Die Stadt beklagt einen weiteren Todesfall: In einem Weimarer Pflegeheim ist ein Bewohner in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Es ist der zweite Todesfall seit Pandemiebeginn in der Stadt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.