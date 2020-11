Selbst, wenn der Nikolaus mit Mundschutz erscheint und die himmlischen Heerscharen aus hygienischen Gründen nur digital jubilieren dürfen: Weihnachten lasse ich mir von keinem Virus vermiesen. Und zu meinem Weihnachten gehören nun einmal Märchen.

Dabei sind mir solche, die vom Hinfallen und Wiederaufstehen handeln, also die wahren, aus dem Alltag gegriffenen, die liebsten. Und weil ich sicherlich kein Einzelfall bin, möchte ich Ihnen zum 1. Advent ein solches wahres Märchen zum Geschenk machen.

Es war einmal ein junges Mädchen, das von Kindesbeinen an so vernarrt in Süßigkeiten und Backwerk war, dass es sich schon frühzeitig entschloss, das Konditorhandwerk zu erlernen.

Dieses junge Mädchen von einst, das die Eltern Ute tauften, ist heute folgerichtig Konditormeisterin; etwas älter natürlich; erfahrener, aber mittlerweile derart vom Leben gezeichnet, dass es an ein Wunder grenzt, dass sie noch immer ins Back-und Naschwerk verliebt ist. Doch Wunder sind ja bekanntlich der Stoff, aus dem man Märchen macht.

Zuerst wenig Gegenliebe bei den Erfurtern

Besagte Ute stammt aus dem Ruhrpott und pachtete Mitte der Neunziger, also rund fünf Jahre nach der Wiedervereinigung, gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Tortenzauberer Berthold, das Erfurter Traditions-Kaffeehaus Rommel, um es in ein Wiener Caféhaus zu verwandeln.

Was anfangs bei zahlreichen Erfurtern auf wenig Gegenliebe stieß, wurde doch damals ganz unverfroren infrage gestellt, ob es den zwei „Westimporten“ überhaupt gelingen könne, die ostdeutsche Kaffeehaus-Kultur zu bewahren. Noch dazu, weil die beiden „Fremmen“ plötzlich nicht nur Buttercremetorten und Blechkuchen buken, sondern ihrer Meinung nach mit viel zu „deuren Deilchen ohne Schmand und Zuckerguss“ die traditionsreichen Pfade der Thüringer Backkultur verließen.

Ja, ganz sture Verfechter dieser falsch verstandenen Heimattreue waren sich sogar noch nicht einmal zu schade, die beiden bis ans Limit schuftenden Konditoren mit anonymen Drohbriefen und sogar Anrufen zu bombardieren, um sie samt ihrer Petits fours und Moussetörtchen aus der Stadt zu jagen. Doch Ute und Berthold kämpften unbeirrt weiter an der Vervollkommnung ihres Lebenstraums. Schlugen die feine Klinge der Konditorei und eroberten nach und nach die Gaumen und Herzen vieler Blumenstädter.

Erfahrungen auf der ganzen Welt gesammelt

Ein Lebenstraum, der vor allem durch die Leidenschaft Utes am Leben erhalten wurde, die ihren Mann förmlich mitreißen musste, als der eigentlich schon nach den ersten Verbalattacken die Flinte ins Korn werfen wollte.

Doch bei Ute bissen die anonymen Philister auf Granit und angestachelt durch die ungerechte Behandlung warf sie jene menschlichen und fachlichen Erfahrungen in die Waagschale, die sie während ihrer Wander- und Lehrjahre gesammelt hatte. Die mit der Lehre in einer „feinen Kurkonditorei“ begannen und die sie in Schweizer und österreichische Backstuben führte, Station bei Hilton und Mövenpick machten und in Brüssel sowie letztlich in Istanbul ihre Vollendung fanden.

Dann zog sie gemeinsam mit Berthold nach Erfurt, wo beide eine Familie gründeten und zwei fabelhafte Kinder großzogen. Obwohl sie ahnten, auf welche Widerstände sie dort als „Fremme“ stoßen würden, war es letztlich der fast krankhaften Besessenheit Utes zu verdanken, mit der sie selbst ihre schärfsten Kritiker überzeugten. Es folgten einige wohltuende Jahre, in denen ein Besuch im Kaffeehaus Rommel sowohl bei den Erfurtern wie auch bei den Touristen zur Selbstverständlichkeit gehörte.

Ein Neuanfang musste her

Doch wie immer hatte auch diese Medaille eine zweite Seite: In ihrem Drang nach Perfektion und Anerkennung überschritten Ute und Berthold nicht nur allzu oft die Grenzen der kaufmännischen Machbarkeit, sondern strapazierten auch das unerschöpflich scheinende Reservoir ihrer Liebe in einem Maße, dass sie sich 2008 nicht nur gezwungenermaßen vom Caféhaus Rommel, sondern auch wenig später von ihrer Ehe verabschiedeten.

Ein Neuanfang musste her: Noch immer beseelt vom Wunsch, die fast sündhafte Sucht ihrer Gäste nach köstlichem Backwerk zu stillen, führte Ute das 2004 mitten im Herzen Erfurts noch gemeinsam mit ihrem Mann eröffnete Café „Zum Roten Turm“ allein fort. Ja, sie mietete sogar weitere Räume für eine Tortenwerkstatt an und belieferte mit ihren verführerischen Back-Kunstwerken auch andere Cafés und Restaurants. Um im Jahre 2011 erneut ins Bodenlose zu fallen. Die Zutaten zu teuer, die Löhne zu hoch, zu wenig Eigenkapital – nicht zuletzt eine übertriebene Großzügigkeit gaben ihr den Gnadenstoß.

„Für mich begann eine neue Lehrzeit“, resümiert sie während unseres Abschlussgespräches, auf das ich natürlich auch in Zeiten von Corona nicht verzichtete. „Ich vertrieb als Angestellte bei einer Schweizer Firma Küchengeräte und schwelgte das erste Mal in meinem Arbeitsleben in einer sozial abgefederten Sorglosigkeit. Eigentlich wollte ich nie wieder als Selbstständige arbeiten.“

2019 eröffnete sie ihren kleinen Laden „Erste Sahne“

An dieser Stelle hätte meine Exkursion durch das Leben der Konditormeisterin Ute Strucksberg eigentlich mit einem Happy End enden können. Ja, wenn da nicht ihr fast manischer Drang nach süßem Back- und Naschwerk dazwischen gefunkt hätte, der sie förmlich zwang, ihren gesicherten Status als gut verdienende Angestellte erneut – und natürlich entgegen zahlreicher gut gemeinter Ratschläge – gegen das hektische Leben in der Selbstständigkeit einzutauschen.

Doch da waren die zahlreichen Bewunderer ihrer Fertigkeiten, die sie (natürlich auch in eigenem Interesse) immer wieder aufforderten, sie erneut mit ihrer begnadeten Backkunst zu beglücken. „Schließlich ergab ich mich meiner Leidenschaft und suchte einen neuen Heimathafen. Natürlich unter der Prämisse, fortan nur noch in überschaubarem Maße zu investieren.“

Womit für mich das eigentliche Weihnachtsmärchen begann. 2019 eröffnete sie ihren kleinen Laden „Erste Sahne“. „Ein Name, der mir und einigen Freundinnen in einer Sommernacht bei einem Glas Wein spontan einfiel“, sagt sie. Dass sie dabei vieldeutend in einem Anfall fröhlicher Konspiration hinüber zu ihrer Mitarbeiterin und Freundin Claudia Mähr zwinkerte, übersah ich geflissentlich.

Alles erinnert an ein Puppenstübchen

Alles in allem Gründe, warum Utes neues Backdomizil räumlich und technisch etwas bescheidener ausfällt als die Vorläufer: Ute hat ihre Zelte in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Söhn aufgeschlagen. Ein kleines Ladengeschäft mit beengtem Hinterland, in dem man keine fünf Schritte geradeaus laufen kann, ohne auf eine Ecke oder Nische zu stoßen.

Alles erinnert an ein Puppenstübchen: die winzige Knetmaschine, mit einem Fassungsvermögen, das nur für einen Vier-Personen-Haushalt geeignet scheint; eine kleine Spielzeug-Anschlagmaschine für ihre luftigen Biskuitteige und eine in die Jahre gekommene klapprige Ausrollmaschine, über die jeder Altmetallhändler nur mitleidig lächeln würde.

Nachdem ich mir einige Törtchen heimlich mitbringen lassen und zu Gemüte gezogen hatte, besuchte ich sie. Stürmte in froher Erwartung die vier kleinen Stufen bis zur Eingangstür und wurde schon beim Öffnen derselben schlagartig von einer Duftwolke umhüllt, die Kuchenzähne wie mich in erwartungsfrohe Verzückung versetzt.

Nichts für Damenkränzchen und Klebeärsche

Dann das Wiedersehen nach vielen Jahren. Es war, als hätte wir uns gestern erst verabschiedet. Nach kurzer Konversation wurden wir sachlich. Mit Maske natürlich. Was für mich den ganzen Besuch unerträglich gestaltete, denn auf den Gedanken, dass mir angesichts der Leckereien der Zahn (hinter der Maske leider unsichtbar) tropfte, kam die gute Ute nicht. Was blieb, war ein hastig gebrühter Kaffee und ein Sitzplatz in der kleinen Ecke, in der nur sechs Personen Platz finden, um hier ein Törtchen en passant zu genießen. Ohne Aussicht auf Toilette. Also nichts für Damenkränzchen und Klebeärsche.

„Den Laden habe ich von Anfang an fürs Außer-Haus-Geschäft geplant“, schilderte sie mir und verpackte nebenbei kleine Stollen in Kartons. Als sie meine Blicke sah, klärte sie mich auf.

„Das sind Wichtelstollen. Eine Idee meiner Freundin und langjährigen Wegbegleiterin Melani Thurm“ – ihres Zeichens Inhaberin einer Agentur und Vermarkterin von Thüringer Produkten.

Lieber der Chocolatierskunst widmen

Just in dem Moment, als mir Ute die Idee vom 500-Gramm-Wichtelstollen erläuterte, ging die Tür auf und besagte Melani brauste herein. Klemmte sich Pakete unter den Arm und pendelte mehrfach zwischen Laden und einem geöffneten Kofferraum, um diesen mit den Stollen zu bestücken. Nachdem Melani wieder losgedüst war, nahm sich Ute doch noch einen Moment Zeit für mich.

„Wäre sie nicht meine Freundin, würde ich auf ein solches Massengeschäft, das sich noch dazu für uns beide nur mühsam rechnet, liebend gern verzichten. Viel lieber würde ich mich gerade jetzt in der Weihnachtszeit meinem Hobby, der Chocolatierskunst, widmen. Doch daraus wird wohl nichts.“

Ute verabschiedete sich nickend und übersah die Gier nach Süßem in meinen Augen. Jedenfalls kann niemand behaupten, sie hätte mich für diesen Testbericht bestochen!

