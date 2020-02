Kaisers Kulinarik: Ein stiller Held auf kleiner Bühne

Ein Gespenst geht um im Fernsehen: das Gespenst der Koch-Shows – meist als Lustspiele getarnte Tragödien, in denen mehr oder weniger bekannte Köche den Versuch starten, dem Publikum die Feinheiten der Kochkunst zu vermitteln. Leider bleibt dabei nicht nur der gute Geschmack auf der Strecke, sondern in vielen Fällen daheim auch der verärgerte Gast. Denn während der Zeit ihrer telegenen Auftritte müssen sich die Stars der Branche notgedrungen von der zweiten Garde vertreten lassen. Natürlich zum Preis der Originale. Was sicherlich auch dazu beitrug, dass einer der berühmtesten „Helden“ am deutschen Fernsehherd sein Edelrestaurant schloss. Immerhin hatte er klugerweise (oder besser: gezwungenermaßen) erkannt, dass selbst er nicht auf zwei Hochzeiten tanzen kann. Womit er einen Trend auslöste, denn umgehend folgten zahlreiche Fernsehköche – selbst die B- und C-Sternchen der Szene – seinem Beispiel, schlossen entweder oder ordneten ihre Öffnungszeiten dem Wunsch nach einer Fernsehkarriere unter. Tauschten den stressigen Alltag eines Gastronomen gegen den weitaus lukrativeren Job eines Koch-Showmasters ein.

Wenn man bedenkt, mit welchen Hindernissen und bürokratischen Beschränkungen die Branche seit Jahren leben muss, sind solche Entscheidungen menschlich durchaus verständlich; am Berufsauftrag gehen sie indes jedoch völlig vorbei. Umso mehr müssen wir jene loben, die ihrem Beruf und damit den Gästen auf der kleinen Bühne ihrer Gasthäuser und Restaurants die Treue halten. Erst recht, wenn sie ihre Pflichterfüllung an die Grenzen sowohl der finanziellen wie auch der familiären Belastbarkeit führt. Sie sind für mich die wahren Helden der vom Aussterben bedrohten Spezies Koch.

Aus diesem Grund widme ich diesen Beitrag vordergründig nicht einer Lokalität, sondern einem solchen Beispiel der Verlässlichkeit und Bodenständigkeit: Ich besuchte den Koch Remo Parusel im Mühlhäuser Restaurant Luftbad.

Wobei für mich als Sohn dieser ehemaligen Reichsstadt diese Begegnung ein Ausflug in die Vergangenheit war; spielte doch das Luftbad eine nicht unwesentliche Rolle in meinem Leben.

Doch zuvor ein kurzer historischer Abriss: Im Jahre 1894 als „Verein für naturgemäße Lebens- und Heilweise e.V.“ gegründet, wurde dieser Nudisten-Verein nach dem Zweiten Weltkrieg aus fadenscheinigen Gründen durch die SMAD (Sowjetische Militäradministration in Deutschland) enteignet. Sicherlich war diese Enteignung vorderhand dem Umstand geschuldet, dass der Verein damals Eigentümer von rund fünf Hektar Bauland in bester Stadtrandlage war. Erst Mitte der Fünfziger des vorigen Jahrhunderts als Naturheilverein wieder zu neuem Leben erweckt, verlustierten sich hier bis kurz vor der Wende die Mühlhäuser Jünger der Freikörperkultur. Übrigens sichtgeschützt durch einen hohen Bretterzaun. Alles in natura – einschließlich des Holzes, aus dem dieser Zaun gezimmert war. Die Bretter besaßen naturgemäß Astlöcher. Durch die ich als Drittklässler erstmals augenscheinlich feststellten durfte, dass die Erde von zweierlei Menschen bevölkert wird: von Männlein und Weiblein. Kulinarische Erkenntnisse gewann ich indes damals nicht. Auf dem Gelände wehte der bekannte Freibadduft: eine Melange aus Bockwurst, Fischbrötchen und Sonnencreme.

Nachdem das Anwesen nach der Wende erst einmal ein Tummelplatz für Spekulanten wurde, zog dort im Jahre 2008 die Mühlhäuser manufact GmbH ein. Eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mühlhäuser Behindertenwerkstätten und damit ein sogenanntes Integrationsunternehmen, in dem mindestens 30 Prozent der Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung vorbehalten sind.

Nach dem Einzug wurde sofort mit dem Umbau begonnen; ein architektonisches Experiment, mit dem man trotz seiner avantgardistischen Grundausrichtung Platz für Wärme und Geborgenheit schuf. Bei dem man aber auch vor allem bei der Kücheneinrichtung Wert auf einen technisch perfekten Standard legte. Was fehlte, war eigentlich nur die Seele: ein zum Dienen bereites Team, das von seinem Beruf beseelt war. Kein leichtes Unterfangen in einer Zeit, in der kaum noch jemand gewillt ist, sich den Mühen des Gastronomenlebens zu unterwerfen. So dauerte es recht lange, bis sich eine solch verschworene Gemeinschaft bildete. Die aber dann vor fünf Jahren mit einem jungen Koch sogar einen Leitwolf fand, dem es gelang, in kürzester Zeit aus dem damaligen Allerweltslokal einen beliebten Treffpunkt für Anhänger einer modernen regionalen Küche zu formen: Remo Parusel.

Ein waschechter Mühlhäuser Mittdreißiger, der es hervorragend versteht, den etwas grobmaschigen Geschmack seiner Heimatstadt durch die feinfühligen und vor allem schonenden Methoden der internationalen Kochkunst aufzuwerten. Dass er sich bei aller Ehrfurcht vor den Produkten – die natürlich zum Großteil aus der Region stammen – nicht in der Starköchen eigenen selbstverliebten Detailversessenheit verlor, muss ebenso gelobt werden wie sein teamorientierter Führungsstil und sein klarer Blick für wirtschaftliches Handeln. Was die Geschäftsführung schon nach relativ kurzer Zeit im Luftbad veranlasste, ihm auch die operative Leitung des Hauses anzuvertrauen.

Ebenso bodenständig wie sein „köchelndes“ Repertoire liest sich sein beruflicher Werdegang: Nachdem er seine Kochlehre im Sporthotel Mühlhausen beendet hatte, folgte er seiner Leidenschaft und absolvierte in einer Frankfurter Metzgerei eine Fleischerlehre. Anders als viele seiner jungen Berufskollegen folgte nun aber keine Wanderschaft durch die Küchen der Welt, sondern Remo kochte fünf Jahre lang treu und brav als Souschef – Stellvertreter des Küchenchefs – an der Seite von Stefan Perach im Landhotel „Alter Bahnhof“ im nahen Heyerode. Dort erreichte ihn dann 2015 der Ruf der Manufact, dem er nach kurzer Bedenkzeit folgte.

Remo Parusel kann also in seiner Vita nicht mit den Namen weltberühmter Lehrmeister aufwarten. Seine Ausbilder und Wegbegleiter waren und sind bodenständige Vertreter ihrer Zunft. Was ihm glücklicherweise fehlt, ist somit auch das oben erwähnte Bedürfnis, sich durch mediale Shownummern in die Liga meist völlig überbewerteter Kochjongleure einzuschleichen.

Als ich ihn im Frühsommer vergangenen Jahres fragte, warum er sich fürs Zuhausebleiben entschieden habe, lächelte er still und führte mich in den sonnendurchfluteten Garten des Luftbades. Es roch nach frischem Heu und würzigen Kräutern. Er deute auf die weißen Dolden der Schafgarbe, die sich im Winde wiegten. „Hier gehöre ich hin. Hier bin ich zu Hause, und hier fühle ich mich wohl.“

Ich stutzte. Plötzlich klang er wie ein Heimatdichter. Dann ernster: „Und diese Düfte möchte ich auf die Teller unserer Gäste zaubern.“ Sprach’s und ließ mich mit der blühenden Pracht allein.

Überhaupt macht Remo nicht viel reden von sich. Und er liebt die Ruhe. Ab und zu schnappt er sich nach der Spätschicht seine Angel, um sie an einem der zahlreichen Teiche und Seen in der Umgebung auszuwerfen. Zuweilen zum Leidwesen seiner Lebensgefährtin Teresa Paschke, die er schätzen und lieben lernte, nachdem sie 2016 in den Service des Luftbades einstieg. „Kein Alibi-Reißaus“, wie er betont. „Aber so eine Gasthaus-Beziehung braucht hin und wieder Distanz.“ Zückt sein Handy und zeigt mir Bilder, auf denen er ganz eng mit einem riesigen Karpfen poussiert – eine Affinität zum Fisch, die sich auch in seinen Fischgerichten widerspiegelt. Sein „Mit Thüringer Landschinken gespickter auf der Haut gebratener Lachs auf Kartoffel-Linsengemüse“ (16,90 Euro) beispielsweise ist eine Kombination aus leichter Feinschmeckerküche gepaart mit deftiger regionaler Geschmackstradition. Allein dieses Gericht ist ein Paradebeispiel für sein leichtes Händchen. Nicht erlernbar. So etwas bekommt man in die Wiege gelegt. Eine Handschrift, die sich auf jeder seiner ständig wechselnden mit Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Gerichten gespickten Speisekarte wiederfindet und Pfand dafür ist, dass ihn auch in den sogenannten ruhigen Zeiten seine treuen Stammgäste nicht im Stich lassen.

Es gäbe noch viel über das Luftbad zu berichten: über die Möglichkeiten, dort zu feiern; über den sonntäglichen Familienbrunch (23 Euro pro Person, Kinder bis 1,00 Meter 5 Euro, bis 1,40 Meter 10 Euro); über die Veranstaltungsreihe „Leselust“, an der er selbst einmal mitwirken durfte, und so weiter.

Alles schön und gut. Doch dieser Artikel ist vor allem Remo Parusel gewidmet, einem vielleicht manchmal allzu stillen Helden der Küche.

„Bleibe im Lande und nähre dich redlich.“ – Für viele vielleicht nur eine Phrase aus dem Poesiealbum unserer Vorfahren, nehme ich diesen Spruch trotzdem auf und rufe den jungen Thüringer Köchen zu, dass es sich lohnt, nach ihrer Wanderschaft an einen heimischen Herd zurückzukehren.

Auch, wenn anderswo vielleicht größere Gehälter locken.

Außerdem: Wer seine Berufung derart brillant auslebt wie Remo, wird sicherlich auch in der Heimat nicht am Hungertuche nagen. Aber das ist auch Verhandlungssache.

