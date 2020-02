Kaisers Kulinarik: Zurück zu den Wurzeln

Die rund zehn Kilometer westlich von Waltershausen gelegene Gemeinde Schmerbach hat – im Gegensatz zu solchen Pilgerstätten des Fremdenverkehrs wie Oberhof, Tabarz oder Friedrichroda – als Sehnsuchtsziel von „Luftschnappern“ nur eine bescheidene Rolle gespielt. Abgesehen vielleicht von den knapp vier Jahrzehnten – in denen der Feriendienst des FDGB mangels anderer touristischer Alternativen wirklich jedes Bett zwischen Ostsee und Harz rekrutierte, um es mit erholungsbedürftigen Werktätigen zu belegen. Heute führt diese Region am Fuße des Inselsberges wieder ein touristisches Schattendasein.

Was keinesfalls an der Einstellung der Menschen dort festgemacht werden darf, denn selbst die eigentlich als etwas eigenbrötlerisch bekannten Schmerbacher verwöhnten damals ihre Gäste mit derartiger Hingabe, sodass viele von ihnen zu Stammgästen wurden. Vor allem der Trubel, der sowohl in der Sommer- als auch in der Wintersaison im Gasthaus „Zur Post“ und einige Jahre später im neu erbauten Kulturhaus herrschte, um nur zwei der Gaststätten zu nennen, mit denen Schmerbach damals aufwarten konnte, ist auch heute noch in vieler Munde. Zwei Gasthäuser, die aus den verschiedensten Gründen inzwischen die Segel streichen mussten. Wobei der schleppende Tourismus und damit einhergehend fehlende Einnahmen sicherlich den Hauptausschlag gaben. Mit der Schließung und dem folgenden Abriss der allseits beliebten Köhlerhütte am Waldrand des Fuchsberges im Jahre 2012 verließ dann sogar eine der letzten Gasthausikonen die Schmerbacher Bewirtungslandschaft. Nur die „Silberquelle“ strotzt bisher trotz einiger Schwächeanfälle tapfer dem Virus des Wirtshaussterbens.

Ich wünsche ihr Resistenz.

Umso erstaunter hörte ich dann – auch von einigen Lesern – die Geschichte von der Wiedergeburt der Köhlerhütte. Alle schwärmten derart vom Ambiente, von der Qualität des Essens und von der Schlagfertigkeit einer besonders „strapazierfähigen“ Serviererin, sodass mir eigentlich gar keine andere Wahl blieb, als dort zu testen.

Unternehmer Hans-Martin Köllner. Foto: Conny Möller

Auch der Frage wegen, welcher Mutige, besser noch Waghalsige, hat diese unglaubliche Reinkarnation eigentlich ausgelöst?

Der Vater des gastronomischen Wunders heißt Hans-Martin Köllner. Die Urheberschaft jedoch allein auf die Person des knapp Mittsechzigers zu beschränken, ginge völlig an der Realität vorbei, denn seine angetraute Susanne, von Freunden schlicht Susi genannt, ist nach meinen bisherigen Erfahrungen mehr als nur gleichberechtigte Geburtshelferin.

Die Köllners sind im Ort keine Unbekannten. Gemeinsam haben sie in Schmerbach nach der Wende ein Vorzeigeunternehmen der Metallwarenbranche aus dem Boden gestampft, das neben seiner wirtschaftlichen Stabilität vor allem mit menschlicher Orientierung bestach. Bei den Köllners zu arbeiten, so sagte man uns, bedeutete mehr als nur Verlässlichkeit. Für Menschen wie Hans-Martin und Susanne steht im Duden das Verb „bodenständig“.

Wobei die Betonung auf „bedeutete“ liegt, denn inzwischen haben beide zum Jahreswechsel ihren Betrieb vollständig in fremde Hände gelegt. „Dieser Schritt war lange geplant. Jetzt möchten wir nach einem arbeitsreichen Leben unseren Ruhestand genießen“, erfahre ich, als ich ihnen die Resultate von drei Testessen offeriere.

Wobei ich natürlich zuerst einmal fragte, warum sich ein so erfolgreiches und damit voll ausgelastetes Unternehmerehepaar auf das rutschige Parkett der Gastronomie begeben hatte. War es ein lang gehegter Traum von einer Zweit-Karriere als Wirt? War er gar ein begnadeter Hobbykoch und Susi eine aufmerksame Gastgeberin mit ausgeprägtem Hang zum Salongeplauder?

Angesichts meiner Überlegungen lächelten beide verzeihend. „Nein! Wir sind einfach nur bekennende Wirtshausgänger. Lieben es, bei gutem Essen und einem guten Tropfen regelmäßig mit Gleichgesinnten den Feierabend zu genießen“, erklärte mir der Jung(un)ruheständler Hans-Martin, von dem jeder, der ihn kennt, weiß, dass er trotz seines scheinbaren geschäftlichen Rückzuges noch immer mehr oder weniger große Räder dreht. Nicht zuletzt auch als Geschäftsführer der Köhlerhütte.

Dann Susi: „Als wir feststellen mussten, dass immer mehr Gasthäuser in unserer Gegend die Pforten schließen, reifte in uns der Plan, die 2013 abgerissene ‚Köhlerhütte‘ an gleicher Stelle wieder aufzubauen. Nicht ahnend, wie mühsam sich der Behördenweg gestalten sollte, dauerte es dann fast dreieinhalb Jahre, ehe wir eine Baugenehmigung in den Händen hielten.“

„Das ist Schnee von gestern. Das Haus steht“, unterbrach sie Hans-Martin. „Eigentlich war unsere Entscheidung für den Bau der Köhlerhütte unserer nostalgischen Heimatverklärtheit geschuldet. Das Köhlerfest, die Schmerbacher Kirmes – vor allem solchen Traditionsfesten wollten wir eine moderne gastronomische Bühne schaffen. Sozusagen: Zurück zu den Wurzeln.“ (Erfreulicherweise kam hier kein „Back to the roots“).

Wie ist das ihnen nun gelungen?

Unseren abschließenden und dritten Besuch – wir hatten für fünf Personen reserviert – legten wir auf Grund unterschiedlicher Testergebnisse bewusst auf einen Freitag; jenen Tag also, an dem es in Waldgaststätten im Allgemeinen nicht ganz so hektisch zugeht.

Still verharrten wir erneut für einige Momente vor der 2017 neu eröffneten Köhlerhütte; bewunderten die gelungene architektonische Symbiose zwischen Tradition und Moderne. Fasziniert vom geschwungenen Dach, fanden sich unsere Blicke letztlich im milden Grau der Fassade. Eine bewusst dezente Farbe, mit der die ausführenden Architekten Sauerbier und Giesler der SWG in Eisenach auf die lange Geschichte der Köhlerei in dieser Gegend anspielen wollten. Nicht zuletzt durch diese Farbgebung strahlt der in den Berg gebaute Neubau trotz seiner Betonhülle eine Natürlichkeit und Eleganz aus, die in der von alten Hölzern und Naturmaterialien dominierten Inneneinrichtung ihre Fortsetzung finden. Ein Blickfang sind die nostalgischen Schwarz-Weiß-Fotos; vorwiegend Porträts von gestandenen Köhlern.

„Bestellung für fünf?“ Mit dieser Frage empfing uns Jasmin Hellmuth, von der wir inzwischen wussten, dass es sich um jene 'strapazierfähige' Serviererin handelt, von der einige meiner Gastroblower schwärmten. Wir nickten gehorsam. „Dort hinten am Cheftisch mit freiem Blick auf den Inselsberg. Keine Angst . . . kostet nicht extra.“

Wir wählten aus einer Karte, die holländischen Treibhausgärtnern die Tränen in die Augen treiben würde. Alle Gerichte werden nämlich getreu dem Motto des Junggastronomen Hans-Martin „Zurück zu den Wurzeln“ ausschließlich mit saisonal angesagten Gemüsen und mit frisch geerntetem Feldsalat aus der Nachbarschaft serviert. Wässrige Tomaten, Gurken, Paprika und Salat aus der Nährlösung sind tabu.

Nachdem wir festgestellt hatten, dass Rüdigers kleines Würzfleisch (das kleine kostet 4,90 Euro; das große 9 Euro) sicherlich auf Wunsch der Gäste auch in der Köhlerhütte noch immer DDR-getreu mit schlundverbrennender heißer Käsekruste – der Vulkanisierer lässt grüßen – serviert wird, verleibten wir uns einen vorzüglichen Hüttentopf von Wirsing und Lamm (4,50/8 Euro) ein und wussten, nach dem Verzehr eines ebenfalls erstklassigen Knoblauchremsüppchens für 5 Euro, dass Zahnarztbesucher davon Abstand nehmen sollten.

Ohne auf Details eingehen zu wollen, die Abfolge weiterer Köstlichkeiten, die uns ausnahmslos mundeten: Gebratenes Lachsfilet, originale Thüringer Rostbrätl (11,60 Euro) mit hervorragenden Bratkartoffeln und einer Variante für Bürger mit Schweinefleischallergie, dasselbe Stück vom heimischen Rind für 17,20 Euro.

Und dann kam sie: die Hauptattraktion des Hauses: die Thüringer Rinderroulade (14,90 Euro) mit handgemachten Schmabiche Höhts (Thüringer Klöße). Von ihr haben meine Tester derart geschwärmt, dass ich ihren Verzehr in großer Runde zelebrieren wollte.

Und nun? Die Roulade selbst ein Prachtstück – die Sauce indes war ein Häuflein auf die Schnelle gezogenen Elends. Nichts für die Ruhmeshalle der Thüringer Herzblutküche – obwohl Könner hinterm Herd stehen: Köche wie der begnadete Johannes, dem ich einst nicht nur den Weg zur Kochlehre im „Sächsischen Hof“ in Meinigen ebnete, sondern der unter meiner Rigide auch bewies, über welche handwerklichen und geschmacklichen Fähigkeiten er verfügt.

Von ihm erfuhr ich dann auch, dass die originale Rinderrouladensauce ausgegangen war. „Irgendjemand hat auf die Schnelle eine Ersatzsauce gezaubert“, entschuldigte er sich kleinlaut.

Später erfuhr ich, „irgendjemand“ warst Du, lieber Johannes!

Doch keine Panik, die Zeiten der Losungen sind vorbei – „Meine Hand für mein Produkt“ – Du behältst beide!

Immerhin möchte ich weiter eine jener von Dir zubereiteten Prachtrouladen inklusive der dazugehörenden Sauce genießen, für die die Köhlerhütte bekannt wurde.

Bei unseren Besuchen konnten wir feststellen, dass das Team bei Hochdruck wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert. Paradoxerweise vermissten wir an Tagen mit etwas weniger Gästen eine ordnende – vielleicht auch dirigierende – Hand.

Wie ich Hans-Martin Köllner inzwischen kenne, wird er sich da in absehbarer Zeit sicherlich etwas einfallen lassen.

Zur Gaststätte:

Waldhaus Köhlerhütte

Am Fuchsberg 10

99880 Waltershausen OT Schmerbach

Tel. 036259/316606

koehlerhuette@hmkoellner.de

Montag und Donnerstag 11.30 – 22 Uhr. Freitag und Samstag 11.30 – 24 Uhr. Sonntag 11 – 22 Uhr. Dienstag/Mittwoch Ruhetag.

Letzte Speisenbestellung: 20 Uhr