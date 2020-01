Michael Hack, Hauptgeschäftsführer der Awo AJS gGmbH Erfurt, wechselt nun doch schon Ende 2020 in den Ruhestand. Das ist ein Ergebnis der Gesellschafterversammlung am Mittwochabend.

Nach Kritik geht AJS-Chef zwei Jahre früher

Erfurt Der Geschäftsführer der Awo AJS gGmbH hat eine erste Konsequenz aus den anhaltenden Debatten um seine Person und die von dieser Zeitung öffentlich gemachten Vorwürfe gegen die AJS-Spitze gezogen: Nach einer Gesellschafterversammlung am Mittwochabend hat sich Michael Hack (63) dazu entschieden, auf die zweijährige Verlängerung seiner Tätigkeit zu verzichten und stattdessen bereits Ende 2020 in den Ruhestand zu gehen. „Ich möchte mit diesem Schritt erreichen, dass die mehr als 5000 Beschäftigten sich wieder in Ruhe auf ihre wichtige Aufgabe konzentrieren können“, ließ sich Hack am Donnerstag in einer Erklärung der AJS zitieren.

Ob sich Hack freiwillig zu diesem Schritt entschlossen hat oder erst auf Druck sowohl beider Gesellschafter – dem Awo-Landesverband und dem Awo-Kreisverband Erfurt – als auch des Awo-Bundesverbandes, ist unklar. Ein persönliches Schreiben Hacks an die AJS-Belegschaft belegt zumindest, wie ungern der AJS-Chef zieht. Der Schritt falle ihm nicht leicht, stellt Hack darin klar. Er merke aber auch, schreibt er, dass seine „Herangehensweise an die Dinge, meine sehr vom persönlichem Kontakt geprägte Arbeitsweise mit der zunehmenden Größe der AJS an Grenzen gerät". Ob Vergütungsrichtlinien eingehalten wurden, kann der Verband bis jetzt nicht sagen Michael Hack, seit 26 Jahren an der Spitze der Awo-Tochter, war nach eigenen Angaben noch im Frühjahr 2019 davon ausgegangen, Ende 2020 in den Ruhestand zu wechseln. Im Ergebnis eines Nachbesetzungsverfahrens, das zugunsten einer branchenfremden Bewerberin ausging, hätten ihn die Gesellschafter aber um eine Verlängerung seiner Beschäftigungszeit gebeten. Hacks Vertrag sei daraufhin um zwei Jahre bis Ende 2022 verlängert worden. Ob dabei die Awo-Vergütungsrichtlinien eingehalten wurden, kann der Thüringer Verband bis jetzt nicht sagen. Ein zweites Ergebnis der Beratung am Mittwochabend ist es, die vom Awo-Landesverband im Oktober beschlossene Umgestaltung des AJS-Aufsichtsrates zu forcieren: Das Gremium, in dem künftig auch die Kreisverbände, deren Einrichtungen an die AJS gingen, und der Bundesverband Sitz und Stimme haben sollen, werde noch 2020 umbesetzt.