Stadt erklärt Abholz-Aktion in Erfurt

Warum fielen die gesunden, groß gewachsenen Bäume rings um den Tegut-Markt in der Gorkistraße? Diese Frage treibt viele Anwohner um. Fünf Tage, nachdem die Magnolien, Kastanien und Ahornbäume abgesägt wurden, liefert die Stadt nun die Erklärung zu den Planungen – und den Fällungen.

„Planungen aus den Jahren 2014 bis 2016 mussten zunächst rekapituliert werden“, schreibt eine Rathaussprecherin zu den späten Erläuterungen. Paul Börsch, Leiter der Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung, holt somit weiter aus und beschreibt die Genese, die jetzt zu den harten Einschnitten ins Stadtgrün Erfurts führten. Knackpunkt ist die Lage und Zuwegung des Tegut-Marktes. Der als Nahversorger von den Anwohnern geschätzt wird und so auch von der Stadt erhalten werden soll.

Seit 2012 bestehen Sanierungspläne für den Markt

Bereits 2012 habe der Markt dringende Investitionen erfordert, aber erst, als Tegut auch das Grundstück erwarb und bereit zur Sanierung war, seien die konkreten Planungen angegangen worden. Bei denen, so das Stadtplanungsamt, sich schnell ergeben habe, dass die Zufahrt über die Brühler Straße nicht dauerhaft möglich sei. Weil sie nicht verkehrssicher sei, das Grundstück dort einem Dritten gehöre und die Frequentierung durch Fußgänger, Radfahrer und Autos sich – auch durch die Wohnbebauung im Brühl – stark erhöht habe.

Die Zufahrt zur Tegut-Kaufhalle von der Brühler Straße erfolgte bisher durch eine, wie es heißt, zu DDR-Zeiten willkürlich geschlagene Baulücke.

Das Amt erarbeitete nun folgende Variante als Lösung: Die Zufahrt erfolgt von der Gorkistraße/Melanchthonstraße. Der Durchgang zur Brühler Straße gegenüber dem Martinikloster bleibt Fußgängern und Radfahrern vorbehalten und könnte perspektivisch mit einem Haus mit „Tunnel“ bebaut werden.

Die Anbindung des Terrains von der anderen Seite erweist sich aber auch als kompliziert. So stellte sich heraus, dass der Überweg über die Gleise in separate Fahrspuren für Kraftfahrzeuge sowie Radfahrer und Fußgänger getrennt werden muss. Somit war auch die Idee dahin, dass neben dem Markt – wo heute noch der Eingang ist – eine Mischverkehrsfläche für Fahrzeuge und Fußgänger angelegt werden könnte.

Wenn eine solche gemeinsame Spur vielleicht noch zwischen Markt und die Baumreihe gepasst hätte, ging das bei zwei getrennten Spuren nicht mehr. „Die Überlagerung der Rangierbewegungen durch Anliefer-Lkw und Kundenverkehr mit dem intensiven Fußgänger- und Radverkehr auf einer Mischverkehrsfläche insbesondere für den Schulweg hätte zu nicht mehr verantwortbaren Sicherheitsrisiken geführt“, schreibt Amtsleiter Börsch. Die Bäume und Gehölze auf der Grundstücksgrenze „konnten nicht mehr erhalten werden“.

Stadt sah im Kappen des Fußweges zum Brühl keine Alternative

Einzige Alternative sei es gewesen, dass die Stadt in den Verhandlungen mit Tegut darauf verzichtet hätte, „die öffentliche Durchwegung zwischen Martinikloster und Gorkistraße“ zu sichern. Dann wären Bäume gerettet, aber der Weg abgeschnitten. Paul Börsch präzisiert auf Nachfrage am Telefon: Tegut hätte sich mit einer reinen Fahrspur zum Parkplatz zwischen Markt und Baumreihe begnügen können. Die Kunden wären von der Frontseite an der Straßenbahnhaltestelle direkt in den Markt gelangt. Den Durchgang zur Brühler Straße hätte man aber dann dicht machen müssen, um Fußgänger nicht zu gefährden. Diesen bliebe ja nur die Straße als Weg.

Es bleiben offene Fragen

Es bleiben dennoch Fragen. Ist die Zufahrt über die Gleise wirklich eine elegantere oder – was viel wichtiger ist – sicherere Lösung? Von dieser Seite pilgern täglich Hunderte Schüler auf der Suche nach einem Snack zu Tegut, und an der Haltestelle tummeln sich stets viele Menschen. Sind die Gorki-Straße und Melanchthonstraße besser geeignet, den Kunden- und den Lieferverkehr zu bewältigen? Gab es keine Chance, mit dem Grundstücksbesitzer am Durchgang Brühler Straße eine bessere Lösung auszuhandeln?

Ein Satz aus den Erläuterungen noch zur Ergänzung: „Seitens der Firma Tegut werden umfangreiche Ersatzpflanzungen auf dem eigenen Grundstück, u.a. auf dem Kundenparkplatz, sowie im Umfeld vorgenommen.“ Auch auf dem Parkplatz waren am Samstag große Bäume gefallen.