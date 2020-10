Polizeifazit nach Zwiebelmarkt: „Kriminalstatistisch fast gegen Null“

Nach dem diesjährigen Zwiebelmarkt hat die Polizei ein durchweg positives Fazit gezogen. Auch wenn das gewählte Einsatzkonzept für dieses Jahr an einigen Stellen erheblich von den bisherigen Einsatzvarianten abwich, habe sich insbesondere die enge Zusammenarbeit mit dem Stadtordnungsdienst und das gemeinsame Betreiben der Durchlassstellen im Umfeld des Veranstaltungsortes als durchgängig sehr gut bewährt, hieße es in einer Mitteilung.

Die Besucher hätten für die Corona-Schutzmaßnahmen in den meisten Fällen Verständnis aufgebracht. „Den wenigen Unbelehrbaren wurde dann jedoch höflich, korrekt aber eben auch sehr bestimmt erklärt, dass es hier im Interesse aller keine Spielräume gibt“, hieß es von der Polizei.

In wenigen Einzelfällen hätten Platzverweise ausgesprochen werden müssen. In einem Fall wurde eine Anzeige wegen Beleidigung gegen einen städtischen Mitarbeiter aufgenommen und ein Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz wurde geahndet.

Der aus den vergangenen Jahren erhebliche Aufwand zur Aufklärung von Vermisstenfällen, habe in diesem Jahr gar keine polizeilich relevante Rolle gespielt. Sowohl die Stadt, als auch die Reisebusunternehmen, die Besucher zum Zwiebelmarkt brachten, seien besser als bisher mit Infomaterial zum Veranstaltungsraum und zu Bushaltestellen ausgestattet gewesen, so dass sich die Besucher gut orientieren konnten.

Wegen Alkohol und seinen Auswirkungen habe es in diesem Jahr ebenfalls keine Polizeieinsätze gegeben, schlichtweg weil es keinen Alkohol gab. „Als Resümee bleibt aus polizeilicher Sicht die Erkenntnis, dass der 367. Zwiebelmarkt nicht nur deutlich kleiner war, als seine Vorgänger in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sondern auch derjenige war, welcher kriminalstatistisch fast gegen Null ging“, so ein Polizeisprecher.

75.000 Menschen besuchen Zwiebelmarkt

Den diesjährigen Zwiebelmarkt in Weimar haben nach Angaben der Stadt rund 75.000 Menschen besucht. Wegen der Corona-Pandemie wurde ein spezielles Hygienekonzept umgesetzt, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte. Dabei wurden das Marktgebiet und die Attraktionen reduziert und auf ein kulturelles Begleitprogramm wurde verzichtet. Auch das Besucheraufkommen lag weit unter den üblichen Zahlen: Im vergangenen Jahr waren 320.000 Menschen nach Weimar zum Zwiebelmarkt gekommen.