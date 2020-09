Reiselust der Thüringer trotz Corona ungebrochen

Die Reiselust der Thüringer ist trotz Corona ungebrochen. Das geht aus einer Studie hervor, für die die IUBH Internationale Hochschule zusammen mit dem ADAC 2629 Personen in Hessen und Thüringen zum Reiseverhalten in der Krise befragt hat. Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer gab an, weiterhin große bis sehr große Reiselust zu verspüren. Über 60 Prozent planen noch in diesem Jahr zu verreisen. Über 63 Prozent mussten in den letzten Monaten bereits ihre Reise stornieren oder umbuchen. „Nicht Deutschland, sondern das europäische Ausland steht auf Platz eins der Reisepläne. Rund 44 Prozent zieht es zu unseren europäischen Nachbarn, 40 Prozent bevorzugen Deutschland als Reiseziel“, sagt Theresa Bertl, Projektleiterin der Umfrage.

