TA-Blende-Wettbewerb: Verblüffende Spiegelungen im Alltag entdeckt

Platz 1 geht für die „Surreale Spiegelwelt“ an Christel Trica aus Apolda. Das Foto entstand in der Spiegelarche Roldisleben bei Rastenberg.

Erfurt. Die schönsten Fotos unserer Leser beim Blende-Wettbewerb in der Kategorie „Kreative Spiegelungen.

Bei „Kreative Spiegelung“ als Thema für den Blende-Fotowettbewerb denkt man vermutlich sofort an gespiegelte Berge oder auf dem Kopf stehende Bäume in einem See oder in einer Pfütze, an riesige Schaufensterscheiben, in denen sich architektonische Gegensätze spiegeln. Vielleicht erwartet man noch Motive, die sich in echten Spiegeln schier endlos wiederholen.

Und ja, mit all diesen Motiven begeisterten und verblüfften die Leserfotografen die Blende-Jury unserer Zeitung. Denn zum einen setzten die Teilnehmer die erwarteten Szenen mit ansprechenden Bildkompositionen um, zum anderen überzeugten sie mit einer brillanten technischen Umsetzung ihrer Idee. Selbst auf einem Autodach lassen sich kreative Spiegelungen einfangen, wurde dabei bewiesen.

Mit der Wahl in die Top 10 haben diese Blende-Fotografen auch den Sprung in die bundesweite Endrunde geschafft, die derzeit ausgewertet wird. Preise im Gesamtwert von über 40.000 Euro, etwa Kameras und Objektive sowie wertvolles Foto-Zubehör, gibt es dort zu gewinnen. Zudem gab es in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, die eingereichten Bilder von einer KI, einer künstlichen Intelligenz, beurteilen zu lassen.