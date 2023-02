Thüringen hilft sammelt 34.923 Euro für ukrainische Flüchtlinge

Erfurt. Mit vielen Projekten unterstützte die Spendenaktion unserer Zeitung Tafeln und weitere soziale Einrichtungen sowie Familien in ihrer neuen Heimat.

Nur wenige Tage nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine gingen bei „Thüringen hilft“, der Spendenaktion unserer Zeitung und der Diakonie Mitteldeutschland, die ersten Anfragen auf Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge ein. „Die ersten Familien aus der Ukraine erreichen Thüringen. Sie werden oft von Tafeln und sozialen Einrichtungen in Empfang genommen. Dadurch ergibt sich ein konkreter Bedarf nach Windeln, Seife, Lebensmitteln und auch Medikamenten“, schrieb Andreas Hesse von der Diakonie im März 2022 an den Beirat der Spendenaktion. „Um diese Käufe zu tätigen, bitten die sozialen Einrichtungen um Hilfe.“ So wurden mit insgesamt 20.000 Euro Tafeln in Thüringen unterstützt, etwa in Weimar, Jena, Schleiz, Apolda, Sömmerda, Eisenach, Saalfeld, Ilmenau und Arnstadt.

In den folgenden Wochen wurden die Anfragen immer konkreter, persönlicher. So bat etwa eine Initiative aus Gotha, die in engem Kontakt mit einem ukrainischen Verein stand, um Hilfe bei der Beschaffung von Powerbanks zum Aufladen von Handys, da in der Ukraine oft der Strom ausfällt, Mobiltelefone aber der einzige Weg zur Verständigung sind. Mit 1000 Euro unterstützte „Thüringen hilft“ diesen Wunsch.

Aber auch bei der Unterbringung der Flüchtlinge konnte „Thüringen hilft“ dank der Leserspenden einen großen Beitrag leisten, etwa mit der Finanzierung von Möbeln und Küchengeräten. Solche Projekte wurden unter anderem in Weimar, Bad Blankenburg und Bad Frankenhausen unterstützt.

In Saalfeld förderte „Thüringen hilft“ ein Integrationscafé für geflüchtete Frauen und Kinder, in Ingersleben im Landkreis Gotha wurde eine ukrainische Familie bei der Bewältigung des Alltags in der neuen Heimat unterstützt.

Für den in Kiew gebliebenen Ehemann von Oksana Yehupova, die mit ihrem Sohn nach Gera kam, kaufte „Thüringen hilft“ ein spezielles Diabetes-Medikament, das in der Ukraine nicht mehr erhältlich ist. Kinder der Otto-Dix-Regelschule Gera spendeten 250 Euro, die sie bei einem Flohmarkt eingenommen hatten. Mit dem Geld wurden Schuhe für ukrainische Kinder gekauft, die derzeit im Schullandheim Gera wohnten.

So unterstützte „Thüringen hilft“ ukrainische Flüchtlinge mit Projekten im Wert von 34.923 Euro.

