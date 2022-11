Älteste lebende Katze der Welt ist fast genauso alt wie neues Frauchen

Die fast 27 Jahre alte Flossie wurde als älteste Katze der Welt in das Guiness-Buch aufgenommen. Ihren Papieren zufolge wurde sie am 29. Dezember 1995 geboren.

London. Flossie ist die älteste lebende Katze der Welt. Was ihre neue Besitzerin über die Rekordhalterin sagt.

Die älteste lebende Katze der Welt ist fast so alt wie ihre neue Besitzerin. Mit 26 Jahren und 329 Tagen halte Flossie den Rekord, teilte das Guinness-Buch der Rekorde am Donnerstag mit. „Ich wusste von Anfang an, dass Flossie eine besondere Katze ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mein Zuhause mit einer Weltrekordhalterin teilen würde“, sagte die 27-jährige Vicki Green aus dem Südostlondoner Stadtteil Orpington. „Sie ist taub und ihr Sehvermögen lässt nach, aber das scheint sie nicht zu stören.“

Die 27-jährige Vicki Green aus dem Südostlondoner Stadtteil Orpington mit ihrer Katze Flossie. Foto: Cats Protection/Guinness World Records / dpa

In Menschenjahren gerechnet sei Flossie mindestens 120, sagte Naomi Rosling von der Tierschutzorganisation Cats Protection. Der Chefredakteur von Guinness World Records, Craig Glenday, verglich die Katze mit Jeanne Calment. Die Französin gilt mit 122 Jahren und 164 Tagen als älteste Person, die je gelebt hat. Um den Rekord als älteste Katze der Geschichte zu bekommen, muss Flossie aber noch einige Zeit durchhalten: Diesen Rekord hält Creme Puff – die US-Katze wurde 38 Jahre und 3 Tage alt.