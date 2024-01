Erfurt. Der große Protest der Bauern wird sich am Montag nicht nur auf Erfurt auswirken. Aktionen wurden in ganz Thüringen angekündigt. Die aktuellen Entwicklungen im Liveticker.

Große Traktoren-Demonstrationen gegen geplante Subventionsstreichungen der Landwirte sorgen am Montag für erhebliche Behinderungen im Thüringer Straßenverkehr. Knapp 1600 Traktoren und andere Zugmaschine kamen zum zentralen Protest nach Erfurt.

Verkehrsbehinderungen in ganz Thüringen im Überblick:

Heiligenstadt: Zufahrten in die Stadt sind weitesgehend blockiert

A4: Auffahrten Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf blockiert

Nahverkehr im Wartburgkreis eingestellt bis 9 Uhr

Nahverkehr in Jena mit starken Behinderungen, vor allem bei Bussen

Innenstadt von Erfurt wird voller

Innenstadt von Mühlhausen am Blobach dicht

A4: Auffahrt Gera-Langenberg, Richtung Frankfurt und Dresden, blockiert durch Protest-Bauern

A4: Stau Richtung Frankfurt im Lobdeburg-Tunnel bei Jena

A9: Auffahrt Droyßig, Richtung Berlin und München, blockiert durch Protest-Bauern

A9: Auffahrt Naumburg, blockiert durch Protest-Bauern

Die aktuellen Entwicklungen im Liveticker:

Montag, 8. Januar:

16 Uhr: Blockaden an Autobahn aufgehoben

Die Polizei meldet, dass sich die Blockaden an den Auffahrten zur Autobahn 9 in Eisenberg und Bad Klosterlausnitz aufgelöst haben. Dort gibt es keine Einschränkungen mehr. Die Zubringerstraße zur Autobahn 9 in Ottendorf nahe dem Sägewerk ist weiterhin nur einseitig befahrbar, die Protestaktion dort dauert noch an.

14.43 Uhr: Weiter Verkehrsbehinderungen in Nordthüringen

In Nordthüringen kommt es weiterhin aufgrund von Versammlungen der Landwirte zu Verkehrsbehinderungen. Staubildung und Sperrungen sind insbesondere auf folgenden Straßen festzustellen:

Unstrut-Hainich-Kreis

B 247 Verkehrsbehinderung aufgrund des Rückreiseverkehrs von Versammlungsteilnehmern aus Erfurt

Eichsfeld

Ortsdurchfahrt Leinefelde, Kreuzung Heiligenstädter Straße / Mühlhäuser Chaussee bis voraussichtlich 19 Uhr

Heilbad Heiligenstadt - sämtliche Kreisverkehre bis 17 Uhr

Zubringer zur BAB 38 Leinefelde-Worbis blockiert

Landkreis Nordhausen

L3080 zwischen Niedergebra und Elende im Kreuzungsbereich zu den Landstraßen 1011 und 1016. Ein Durchkommen ist hier nur vereinzelt für Pkw möglich. Mit Verkehrseinschränkungen ist bis voraussichtlich 16 Uhr zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich über die Ortslagen Obergebra - Bleicherode - Wipperdorf (in Gegenrichtung umgekehrt) zu umfahren

Kyffhäuserkreis

Verkehrsbehinderungen durch Blockaden auf der B4, Höhe Sondershausen

Bad Frankenhausen, Kreuzung Kyffhäuser Straße/ Bahnhofstraße blockiert

14.06 Uhr: Protestmeile der Handwerker in Apolda

Ihrem Protest gegen die Politik der Bundesregierung verleihen seit dem Montagvormittag zahlreiche Handwerker und Transportunternehmer entlang eines Teils der Erfurter Straße in Apolda Ausdruck. Schätzungsweise 50 Transporter und Lkw stehen entlang der Straße, teil sind diese mit Protestplakaten versehen.

13.50 Uhr: Verletzte bei Bauerndemos im Eichsfeld

Bei einem Bauernprotest in Heiligenstadt im Eichsfeld sind zwei Männer verletzt worden. Ein Versammlungsteilnehmer sei durch einen Autofahrer angefahren und leicht verletzt worden. Der Demonstrant habe daraufhin wiederum den Fahrer angegriffen und leicht verletzt. Auch in Uder wurde ein 41-Jähriger von einem Auto erfasst.

13.10 Uhr: Autobahn-Auffahrten in Eisenberg und Bad Klosterlausnitz weiterhin blockiert

Wie ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Jena am Mittag auf Anfrage mitteilte, seien am heutigen Protesttag etwa 20 bis 30 Beamte aus Eisenberg und Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis im Einsatz. Insgesamt drei Protestaktionen würden laut Polizei im Landkreis aktuell ins Gewicht fallen: Die Blockaden an den Autobahnauffahrten an den Anschlussstellen in Bad Klosterlausnitz sowie Eisenberg sowie eine weitere Kundgebung in Ottendorf nahe dem Sägewerk. Bei den Protestaktionen in Eisenberg und Bad Klosterlausnitz handelt es sich laut Polizei um spontane Aktionen. Die Protestler würden sich insgesamt kooperativ zeigen. Die Abfahrten werden nicht blockiert und sind weiterhin frei. Dies sei besonders wichtig, um Staus zu vermeiden, die laut Polizei schnell bis auf die Autobahn reichen und so gefährlich werden könnten. Die Auffahrten in Eisenberg und Bad Klosterlausnitz sind weiterhin blockiert.

13 Uhr: Etwa 4500 Menschen bei zentraler Kundgebung in Erfurt

Tausende haben in Erfurt die zentrale Kundgebung zu den Bauernprotesten in Thüringen besucht. Etwa 4500 Menschen versammelten sich dafür auf dem gesperrten Juri-Gagarin-Ring, wie die Polizei am Montag schätzte. Die Stimmung bei der Kundgebung war teils aufgeheizt. Immer wieder wurde der Redebeitrag von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit lauten Pfiffen und Zwischenrufen unterbrochen. Unter den Teilnehmenden der Kundgebung waren nicht nur Bauern und Vertreter von Spediteuren und anderen Wirtschaftszweigen, die mit der Landwirtschaft eng zusammenarbeiten. Eine Flagge der im Thüringer Verfassungsschutzbericht 2022 erwähnten Gruppierung „Freies Thüringen“ war zu sehen, andere Teilnehmer gaben sich mit Buttons als „Montagsspaziergänger“ zu erkennen. Andere hielten Deutschland-Fahnen hoch, auf denen zusätzlich Bananen abgebildet waren. (dpa)

Fotos vom Bauernprotest in Erfurt: 2000 Traktoren und Tausende Menschen unterwegs Mit etwa 900 Traktoren auf dem Erfurter Ring war im Vorfeld gerechnet worden. Tatsächlich stehen nach Schätzungen der Polizei 2000 schwere Maschinen auf und rund um die zentrale Verkehrsachse der Landeshauptstadt, weitere warten vor den Toren der Stadt. © Friedemann Mertin | Friedemann Mertin Der Ring ist dicht. © Funke Medien Thüringen | Casjen Carl Der Ring ist für den Bauernprotest komplett gesperrt worden. © Kai Mudra | Kai Mudra Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Klaus Wagner, Thüringer Bauernpräsident, spricht bei der Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Mario Voigt, CDU-Landesvorsitzender bei der Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Traktoren stehen hintereinander während einer Blockade am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Ein Ampel hängt an einem Galegen mit dem Spruch „Die Ampel muss weg“. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Gummistiefel an einem Traktor während einer Blockade des Juri-Gagarin-Rings. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring zum Auftakt einer Aktionswoche des Deutschen Bauernverbandes gegen Sparpläne der Bundesregierung. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Traktoren stehen hintereinander während einer Blockade am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Auftakt einer Aktionswoche des Deutschen Bauernverbandes gegen Sparpläne der Bundesregierung. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) diskutiert mit Demonstranten nach der Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Susanna Karawanskij (Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft) nach der Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Ein Plakat während der Demo am Erfurter Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Demonstranten mit Schildern und Transparenten auf dem Juri-Gagarin-Ring. © Funke Foto Services | Sascha Fromm Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra Allerdings versucht die Polizei die Straßenbahntrasse zwischen Hauptbahnhof und Anger freizuhalten, sodass die Bauern den Nahverkehr an dieser Stelle nicht blockieren können. © Kai Mudra | Kai Mudra 1 / 38

12.50 Uhr: Jena: Beeinträchtigungen bei Bus und Straßenbahn weiterhin möglich

Momentan verkehren alle Busse und Bahnen wieder regulär auf ihren Linienwegen, auch die Linien 17 und 47. Dennoch kann es aufgrund der Kundgebungen noch immer und bis in die frühen Abendstunden auf allen Linien des Jenaer Nahverkehrs und der JES Verkehrsgesellschaft zu Beeinträchtigungen kommen, heiß es in der mitteilung der Stadtwerke.

12.45 Uhr: Bauern beginnen mit Abreise aus Erfurts Zentrum

Nachdem es während der zentralen Kundgebung auf dem Erfurter Ring recht ruhig war, setzen die Landwirte ihre Maschinen nun wieder in Bewegung. Mit einem Hupkonzert und Sirenen beginnt die langsame Abreise aus dem Erfurter Zentrum.

Der Konvoi setzt sich vom Anger in Richtung Staatskanzlei in Bewegung. © Funkemedien Thüringen | Amanda Minetta Nette

12.41 Uhr: Bauern aus Königsee machen mit

An den bundesweiten Protesten der Bauernschaft gegen die Subventionsabbaupläne der Bundesregierung haben sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nicht nur aus dem Städtedreieck aus die Bauern auf den Weg gemacht.

12.30 Uhr: Fahrzeugkonvoi unterwegs von Rudolstadt nach Saalfeld

Im Zuge einer genehmigten und von der Polizei begleiteten Aktion setzte sich parallel zu der bereits laufenden Protestaktion im Bereich Oststraße/Kaufcenter in Rudolstadt von Watzdorf aus ein Fahrzeugkorso in Richtung Rudolstadt in Bewegung. Gegen 8.30 Uhr versammelten sich die Teilnehmer beider Aktionen auf der Bleichwiese. Die Zahl der dort aufgestellten Fahrzeuge wurde auf etwa 200 geschätzt.

12.23 Uhr: Proteste an der B7 bei Eisenberg

Seit den frühen Morgenstunden protestieren zirka 50 Landwirte sowie 100 Vertreter verschiedener Speditionen und Gewerke an der B7 bei Eisenberg. Mit Traktoren sind die Auffahrten zur A9 in Richtung Berlin und München gesperrt worden. Mit Traktoren und anderen Fahrzeugen sind die Abbiegestreifen zu den Autobahnauffahrten blockiert worden. Ein Durchkommen war aber in beide Richtungen, also sowohl Richtung Eisenberg, als auch Richtung Jena auf der B 7 möglich. Man sei nicht nur wegen der von der Bundesregierung zunächst geplanten Streichung der Agrardiesel-Subventionen und der geplanten Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge vor Ort. Das sei nur das i-Tüpfelchen, sagte ein Protestteilnehmer, der seinen Namen nicht nennen wollte. Es gehe grundsätzlich um „die Missstände im Land, um die erhöhte Maut, um Politik, die komplett an Bürgern vorbeigehe, um die Arztversorgung auf dem Land, um Gelder, die gerechter verteilt werden müssen“, sagte der Mann. Die Stimmung war friedlich, der Rost brannte, den Rauch eines großen Heizofens sah man schon von Weitem. Immer wieder gab es von vorbeifahrenden Autos zustimmendes Hupen, zustimmende Rufe aus Fahrzeugen, in die Höhe gestreckte Daumen.

12.10 Uhr: Landwirte aus dem Landkreis Sömmerda fahren im Konvoi nach Erfurt

Landwirte und Gewerbetreibende im Landkreis Sömmerda protestieren gegen die Einsparpläne der Bundesregierung im Agrarbereich. Wie sie sich auf Sternfahrt von Weißensee aus in die Landeshauptstadt begeben.

12.05 Uhr: Gravierende Folgen für Verkehr in Gera

Die Zufahrten zur Autobahn 4 sind im Stadtgebiet von Gera, in Ronneburg und Schmölln noch komplett abgeriegelt. Auf der Bundesstraße 2 können Autos zwar durchfahren, das Abzweigen am Autobahnkreuz Gera und an den Abfahrten nach Dorna, Langenberg, Aga und Gera-Hermsdorf ist nicht möglich. Die Ausfahrten an Kreuzungen und Kreisverkehren sind von Traktoren blockiert.

11.30 Uhr: Traktoren blockieren Zufahrtswege zur B4 in Sondershausen-Bebra

„Agrar-Diesel streichen? Nicht mit uns!“ steht auf den Transparenten der Traktoren, mit denen Landwirte am Montagmorgen für Stau auf der Bundesstraße rund um Bebra sorgen.

11.30 Uhr: Verfassungsschutzchef warnt vor Unterwanderung von Bauernprotesten

Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer hat vor einer rechtsextremen Instrumentalisierung der Bauernproteste gegen die Bundesregierung gewarnt. In den vergangenen Jahren hätten Rechtsextremisten „stetig und konsequent versucht, jede Form von legitimem Bürgerprotest zu unterwandern“, sagte er der „taz“ vom Dienstag. Sie hätten versucht, „in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen, indem sie sich als die wahren Volksvertreter aufspielen“.

Kramer ergänzte: „Daher ist es nicht wirklich eine Überraschung, dass jetzt auch die Bauernproteste genutzt werden sollen.“ Jedes emotionale Thema sei für diese Strategie geeignet und werde auch genutzt. „Es bleibt abzuwarten, ob die Rechnung für die Rechtsextremisten aufgeht.“ (dpa)

Die Bilder vom Bauernprotest in Ostthüringen Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis Auch in Ostthüringen sind Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und andere Fahrzeuge, wie hier an der A9-Anschlussstelle Eisenberg, blockiert. Auch zahlreiche Kreisverkehre auf Bundes- und Landesstraßen sind durch Blockaden nicht passierbar. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis 1 / 20

11.26 Uhr: 1600 landwirtschaftliche Fahrzeuge blockieren den Erfurter Stadtring

Mit etwa 900 Traktoren auf dem Erfurter Ring war im Vorfeld gerechnet worden. Tatsächlich stehen 1600 schwere Maschinen auf und rund um die zentrale Verkehrsachse der Landeshauptstadt, weitere warten vor den Toren der Stadt, teilte der Thüringer Bauernverband soeben von der Bühne am Löbertor mit. Auf vielen Traktoren sind Schilder und Spruchbänder angebracht. „Landwirtschaft macht alle satt. Auch die Gegner, die sie hat.“ oder „Nicht nur beim Schach wird der Bauer zuerst geopfert.“

Auf vielen Traktoren sind Schilder und Spruchbänder angebracht. © Friedemann Mertin | Friedemann Mertin

11 Uhr: Polizei warnt vor Verkehrsbeeinträchtigungen

Auf dem Kurznachrichtendienst X informier die Thüringer Polizei über Einschränkungen auf den Straßen. So sind vor allem die Auffahrten auf die Autobahnen 4, 9, 38 und 71 durch Bauern beeinträchtigt.

Polizei auf X

10.52 Uhr: Unbekannte laden Mist vor Wahlkreisbüros in Suhl ab

Unbekannte haben vor den Wahlkreisbüros von Linke, Grüne, SPD und FDP in Suhl Mist abgeladen. „Wir sehen einen Zusammenhang mit den Bauernprotesten“, sagte die Polizeisprecherin Julia Kohl. Es handle sich um jeweils ein mal ein Meter umfassende Misthaufen, die direkt in den Eingangsbereichen platziert worden seien.

10.49 Uhr: Bauern aus dem Altenburger Land unterwegs

Wie an der Autobahnauffahrt Schmölln haben die Bauernproteste im Altenburger Land am Morgen an A4-Zufahrt in Ronneburg bei Beerwalde begonnen. Trotz der Blockade kam es weder auf A4 noch auf der Zufahrtstraße B7 zwischen Altenburg und Ronneburg zu nennenswerten Behinderungen.

Um 8 Uhr setzte sich auf der Eisenberger Straße (Mehnaer Kreuz) eine mehrere hundert Meter lange Sternfahrt mit zahlreichen Traktoren in Bewegung. Kraftfahrer auf dieser Strecke mussten Geduld mitbringen, es ging nur langsam voran. Die Fahrzeuge, die daran teilnehmen, gesellen sich nach Ende der Sternfahrt zu den Demonstranten an den beiden Autobahnzufahrten Schmölln und Ronneburg.

10.47 Uhr: Autobahnauffahrten der A4 in Mellingen blockiert

Bauern blockieren die Auffahrten der A4 in Mellingen. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist bisher unklar. Seit Stunden kann kaum ein Fahrzeug dort auf die Autobahn auffahren. Vor Ort ist auch jeweils ein Streifenwagen der Polizei, dessen Besatzung darauf achtet, dass alles geregelt abläuft.

10.22 Uhr: Unternehmer in Mühlhausen solidarisieren sich mit Bauern

Dutzende Unternehmer aus dem Mittelstand haben sich am Morgen in Mühlhausen mit den Bauern solidarisch gezeigt. Sie protestierten in der Stadt

mit rund 300 Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Dutzende Unternehmer zeigen sich am Montagmorgen solidarisch mit den Bauern und demonstrieren auf dem Mühlhäuser Blobach mit rund 300 großen Fahrzeugen gegen die Politik der Ampel-Regierung. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Rund 100 Traktoren von Landwirten aus dem Landkreis Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich Kreis haben sich am Morgen von Ammern aus auf den Weg in die Landeshauptstadt Erfurt gemacht. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Rund 100 Traktoren von Landwirten aus dem Landkreis Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich Kreis haben sich am Morgen von Ammern aus auf den Weg in die Landeshauptstadt Erfurt gemacht. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Rund 100 Traktoren von Landwirten aus dem Landkreis Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich Kreis haben sich am Morgen von Ammern aus auf den Weg in die Landeshauptstadt Erfurt gemacht. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Rund 100 Traktoren von Landwirten aus dem Landkreis Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich Kreis haben sich am Morgen von Ammern aus auf den Weg in die Landeshauptstadt Erfurt gemacht. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann Rund 100 Traktoren von Landwirten aus dem Landkreis Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich Kreis haben sich am Morgen von Ammern aus auf den Weg in die Landeshauptstadt Erfurt gemacht. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann 1 / 39

10.18 Uhr: Stadt Jena löst Blockade auf

Die Stadt Jena hat die Blockade in der Stadtrodaer Straße beendet. Der Stau löse sich langsam auf. Landwirte, Handwerker und Fuhrunternehmer aus der Stadt und dem Saale-Holzland-Kreis hatten die wichtige Verbindung der Bundesstraße 88 ins Zentrum auf Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 4 in Jena-Lobeda seit 6 Uhr blockiert.

9.57 Uhr: Busse in Eisenach fahren wieder

Der Busverkehr in der Stadt Eisenach hat den Dienst wieder aufgenommen. Im Regionalverkehr gibt es allerdings weiterhin große Behinderungen. Vor allem im Süden des Wartburgkreises ist die Stadt Salzungen durch einen großen Trecker-Korso lahmgelegt. Und auch rund um den wichtigen Kreisel in Vacha und das Hämbacher Kreuz geht nichts mehr.

9.50 Uhr: Erfurter Polizei lässt Traktoren schubweise in die Stadt

Nicht nur im Erfurter Zentrum, sondern auch an den Zufahrten von außerhalb in die Stadt regelt die Polizei mittlerweile den Verkehr. Weitere Trecker-Kolonnen werden nur stoßweise in die Stadt gelassen. Damit wiederum haben die Polizisten im Zentrum mehr Zeit, weitere Straßen um den vollgeparkten Ring als Aufstellflächen zu sperren, sagte Polizeisprecherin Julia Neumann.

Ein Effekt dieser Maßnahme: Rund um den Ring sind viele Straßen wie ausgestorben.

Auf der Erfurter Bonifaciusstraße stadteinwärts staut sich der Verkehr. © Martin Debes | Martin Debes

9.38 Uhr: Blockade legt Stadtrodaer Straße in Jena lahm

Die Stadtrodaer Straße in Jena ist seit Montagmorgen dicht. Landwirte, Handwerker und Fuhrunternehmer aus der Stadt und dem Saale-Holzland-Kreis haben die wichtige Verbindung der Bundesstraße 88 ins Zentrum auf Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 4 in Jena-Lobeda seit 6 Uhr blockiert. Es bildeten sich auf der Bundesstraße lange Staus, ebenso gab es Rückstaus auf der Autobahn.

9.25 Uhr: Die aktuelle Lage in Nordthüringen

Im Bereich Nordthüringen kommt es gegenwärtig aufgrund von Versammlungen der Landwirte zu Verkehrsbehinderungen. Staubildung und Sperrungen sind insbesondere auf folgenden Straßen festzustellen:

Unstrut-Hainich-Kreis:

Mühlhausen, Blobach Ein Passieren ist hier nicht möglich

B 249 zähfließender Verkehr aus Richtung Landesgrenze Hessen in Richtung Mühlhausen

Eichsfeld:

Ortsdurchfahrt Leinefelde, Kreuzung Heiligenstädter Straße/Berliner Straße

Ortsmitte Uder

Heilbad Heiligenstadt - Stadtzentrum, Petristraße und sämtliche Kreisverkehre

B 247 zwischen Leinefelde und Dingelstädt Verkehrsbehinderung und mögliche Staubildung

L 1005 Ortseingang Heilbad Heiligenstadt in Richtung Geisleden

Landkreis Nordhausen

L3080 zwischen Niedergebra und Elende im Kreuzungsbereich zu den Landstraßen 1011 und 1016. Ein Durchkommen ist hier nur vereinzelt für Pkw möglich. Mit Verkehrseinschränkungen ist bis voraussichtlich 16 Uhr zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich über die Ortslagen Obergebra - Bleicherode - Wipperdorf (in Gegenrichtung umgekehrt) zu umfahren.

B 243 Höhe Mackenrode in Richtung Landesgrenze Niedersachsen Blockierung des rechten Fahrstreifens. Ein Passieren ist auf dem linken Fahrbahnstreifen in diesem Bereich möglich.

9.15 Uhr. Kritik in Jena: Rettungswege werden nicht freigehalten

Die Stadt Jena kritisiert, dass Rettungswege nicht freigehalten würden. Sie appelliert an die Demonstrierenden, die Sicherheit für Menschen zu gewähren und Rettungsgassen zu bilden. „Es drohen Geldbußen und bewährte strafrechtliche Maßnahmen, wenn Rettungswege blockiert werden. Das gilt auch für das Durchkommen von zum Beispiel Dialysepatienten“, heißt es auf deren Homepage.

9.10 Uhr: Erfurter Ring ist voll mit Traktoren – Busverkehr beeinträchtigt

Ein Hotspot der Proteste in Erfurt ist am Morgen die Weimarischer Straße. Auch auf dem Schmidtstedter Knoten stehen Traktoren. Die Zufahrt in die City über die Trommsdorffstraße ist bereits blockiert.

Auf dem Ring geht seit kurz nach 8.30 Uhr nichts mehr. Hupen und Sirenen hallen durch die Innenstadt.

9 Uhr: Polizei in Erfurt will Haupverkehrsadern freihalten

In Erfurt versucht die Polizei, die Straßenbahntrasse zwischen Anger und Hauptbahnhof freizuhalten, damit die Bauern den Nahverkehr nicht an dieser wichtigen Stelle blockieren. Außerdem ist die Zufahrt zum Landgericht Erfurt über den Juri-Gagarin-Ring massiv behindert, was Auswirkungen auf Gefangenentransporte mit Angeklagten haben könnte, die zu ihren Verhandlungen erwartet werden.

Ein Krankenwagen bahnt sich einen Weg über den Juri-Gagarin-Ring. Noch ist eine Fahrspur als Rettungsgasse frei. © Kai Mudra | Kai Mudra

8.20 Uhr: Busverkehr im Wartburgkreis eingestellt

Der Busverkehr ist im ganzen Bereich von Wartburgkreis und Stadt Eisenach komplett eingestellt – zunächst bis 9 Uhr. Bei einzelnen Busunternehmen waren sogar die Betriebshöfe von Sattelschleppern blockiert worden, sodass kein Fahrzeug vom Hof kam. Ab 6 Uhr sei es dann ganz akut geworden, so Sina Fleischmann, Chefin des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW), sodass man in Absprache mit den anderen am ÖPNV beteiligten Busunternehmen den Verkehr zunächst komplett eingestellt habe.

8.05 Uhr: 70 Fahrzeuge starten im Untrut-Hainich-Kreis

Landwirte und Unternehmer aus dem Unstrut Hainich Kreis machten sich am Montagmorgen auf den Weg von Körner nach Mühlhausen. Es waren gut 70 Fahrzeuge unterwegs. (Video: Daniel Volkmann)

8.10 Uhr: Erste Behinderungen in Erfurt

Noch rollt der Verkehr in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Friedemann Mertin

Die Weimarische Landstraße in Erfurt war am Montagmorgen gegen 8 Uhr dicht. „Ich war schon 1989 dabei“ stand an einem alten weißen ZT Traktor aus DDR Zeiten, der am T.E.C. vorbeirollte. Sonst war es bislang ruhig in der Stadt und an anderen Einfallsstraßen. Die Gothaer Straße oder von Südost herein waren die Straßen eher leerer als sonst. Viele hatten wohl das Auto stehen lassen. Am Leipziger Platz mischten sich die üblichen Pendler mit Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen. Auch Busse und Straßenbahnen fanden zunächst noch ihren Weg. Auch in Erfurt haben sich nicht nur Landwirte auf den Weg gemacht, auch Handwerksbetriebe und Transportunternehmen beteiligen sich mit Gehupe und Warnblinker am Protest. Die Erfurter Verkehrsbetriebe informieren mit Lauftexten und Durchsagen über den aktuellen Stand bei Bussen und Bahnen. Von den Protesten betroffen ist die viel genutzte Buslinie 9. Die Haltestellen Ruhrstraße und Geschwister-Scholl-Straße können nicht bedient werden. Umleitung über Hauptbahnhof- Anger - Leipziger Platz.

Bauernprotest in Erfurt, Traktoren auf dem Juri-Gagarin-Ring © Funkemedien Thüringen | Amanda Minetta Nette

8 Uhr: Nichts geht mehr in der Innenstadt von Mühlhausen

Die Mühlhäuser Innenstadt ist dicht. © Funke Medien Thüringen | Daniel Volkmann

Die Mühlhäuser Innenstadt am Blobach ist dicht. Dutzende Mittelständler und Handwerker sowie heimische Landwirte treffen sich hier, um dann gemeinsam nach Erfurt aufzubrechen.

7.50 Uhr: Nahverkehr in Jena steht fast still

Am Montagmorgen ist es in Jena auf allen Linien des Jenaer Nahverkehrs und der JES Verkehrsgesellschaft zu erheblichen Beeinträchtigungen. Besonders betroffen sind laut Mitteilung aktuell die Regionalbuslinien sowie die Bus-Linie 17. Aktuelle Störungsinformationen lesen Sie direkt an den Fahrgastinformationssäulen an den Haltestellen und unter www.nahverkehr-jena.de.

7.45 Uhr: Polizeischutz für Parteibüros

Polizeistreife auf dem Marktplatz in Gera. © Funke Medien Thüringen | Marcel Hilbert

Die Polizei hat in Gera im Kontext der Bauernproteste ihren Objektschutz insbesondere auch vor Parteibüros am Montag verstärkt. Das bestätigte ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Gera auf Nachfrage unserer Zeitung zu einer Polizeistreife am Morgen auf dem Marktplatz, unweit des Parteibüros der Linken. Der Objektschutz würde auch andere Parteibüros betreffen, hieß es. Am Wochenende machten in den sozialen Netzwerken Bilder aus einem Chat die Runde, in denen zum Abladen von Misthaufen vor den Geraer Parteibüros von SPD, Grünen, Linken und CDU angestiftet werden sollte. Ähnliche Vorfälle gab es andernorts bereits.

7.28 Uhr: Autobahnauffahrten auf der A4 werden blockiert

Der Kreisverkehr Gera-Leumnitz Ruchtung Ronneburg wird blockiert. Alle Auffahrten auf die Autobahn 4 aus Richtung Gera und auch die in Ronneburg und Schmölln sind zu. Landwirte aus Gera und Nachbarorten protestieren vor Ort und fahren nicht nach Erfurt.

7.07 Uhr: Bauern aus dem Landkreis Gotha behindern Verkehr

Landwirte und Unternehmer aus dem Kreis Gotha sorgen derzeit für Verkehrsbeeinträchtigungen. Vorwiegend auf der B247 können die Kolonnen für verlängerten Fahrzeiten sorgen. Die Europakreuzung bildet den Knotenpunkt auf dem Weg nach Erfurt. Die Polizei regelt den Verkehr.

Inwieweit es auch zu Einschränkungen durch den Konvoi aus dem Wartburgkreis kommen kann, konnte die Polizei am Morgen nicht beantworten. Mit kurzen Verzögerungen kann der Verkehr durch Gotha weiter rollen. Blockaden und andere Proteste im Landkreis sind derzeit nicht bekannt.

7.05 Uhr: Konvoi aus Weißensee startet Richtung Erfurt

Vom Sammelpunkt Agrargenossenschaft Weißensee setzen sich kurz nach 6 Uhr gut 150 Fahrzeuge in Richtung Erfurt in Bewegung. Vorstandsvorsitzender Stefan Heßler (links) und Feldbauleiter Christoph Schigulla von der AGW starten mit im Konvoi. © FMG | Ina Renke

7 Uhr: Landwirte blockieren Stadtrodaer Straße in Jena

In Jena blockieren die Bauern-Proteste die Stadtroader Straße. © FMG | Marcus Voigt

6.50 Uhr: Eisenacher Landwirte bringen Verkehr teilweise zum Erliegen

Auch in Eisenach solidarisierten sich Menschen mit den protestierenden Landwirten. Zunächst war um 5 Uhr der Eichrodter Weg Treffpunkt, von dort aus setzten sich dann ab 5.45 Uhr nach und nach Laster und Privatwagen in Bewegung zu ausgewählten Kreuzungen, Auffahrten und Straßen. Um 6 Uhr wurde etwa die Kreuzung am Nikolaitor von einem mächtigen Laster dicht gemacht. Nach und nach wurde es sehr leise in der Stadt, der Verkehr kam teilweise zum Erliegen.

Um 6 Uhr wurde die Kreuzung am Nikolaitor von einem mächtigen Laster dicht gemacht. © Peter Rossbach | Peter Rossbach

6.35 Uhr: Proteste im Altenburger Land

Im Altenburger Land haben die Bauernproteste begonnen. Die ersten Demonstranten trafen um 3.30 Uhr an der Auffahrt zur A4 in Schmölln ein. Bis 6 Uhr am Montagmorgen waren nicht nur Landwirte und Agrarbetriebe vor Ort mit Traktoren und Schleppern, sondern auch Speditionen, Transportfirmen sowie Handwerker. Insgesamt 60 Fahrzeuge allein aus der Landwirtschaft haben sich angekündigt.

Neben den Bauern wollen sich auch Speditionen, Transportfirmen sowie Handwerker aus der gesamten Region an den Protesten beteiligen. © Funke Mediengruppe Thüringen | Jana Borath

6.20 Uhr: 100 Traktoren aus dem Eichsfeld und Unstrut-Hainich Kreis ziehen Richtung Erfurt

Rund 100 Traktoren von Landwirten aus dem Landkreis Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich Kreis haben sich am Morgen von Ammern aus auf den Weg in die Landeshauptstadt Erfurt gemacht. Derzeit ist der Konvoi auf der B247 Richtung Bad Langensalza unterwegs. In Gräfentonna sollen weitere rund 80 Traktoren aus dem Unstrut-Hainich Kreis dazustoßen, erklärt der Geschäftsführer des Kreis Bauernverbandes, Andreas Fernekorn.

Die Traktoren aus dem Eichsfeld rollen auf der B247 auf Richtung Erfurt. © FMG | Alexander Volkmann

Sonntag, 7. Januar

17.45 Uhr: Stadt Jena: Einschränkungen wegen Protesten am Montag möglich

Die Stadtverwaltung Jena hat davor gewarnt, dass es am Montag zu Einschränkungen auf den Straßen und im öffentlichen Nahverkehr kommen kann. Im Zusammenhang mit der bundesweiten Protestaktion der Landwirte würden vermehrt Hinweise und Nachrichten in den sozialen Medien geteilt, die dazu aufriefen, die Verkehrswege vom Umland in die Stadt, aber auch in der Stadt selbst zum Erliegen zu bringen, teilte die Verwaltung am Sonntag mit. Grundsätzlich sei mit allem zu rechnen.

16.42 Uhr: Maier nach Aufrufen zum Bauernprotest: Schutz von Parteibüros erhöhen

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat wegen der angekündigten Bauernproteste am Montag verstärkten Schutz von Büros der Ampel-Parteien im Freistaat angekündigt. Hintergrund sind Aufrufe aus der rechten Szene, die geplanten Proteste der Landwirte am Montag für eigene Zwecke zu nutzen. „In rechten Netzwerken werden die Adressen von Büros der Ampelparteien geteilt und Bauern angestachelt, dort „tätig“ zu werden“, schrieb Maier am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Polizei Thüringen werde den Schutz der Büros erhöhen. (dpa)

15 Uhr: Feuerwehr Gera appelliert an Bauern - Essensanbieter liefert nicht

14 Uhr: Eigentlich sind die Bauernproteste erst für Montag angekündigt. Landwirte und Transportunternehmen bringen im Altenburger Land ihren Missmut über die Politik schon am Sonnabend zum Ausdruck.

12 Uhr: Die massiven Bauernproteste zum Wochenbeginn in Thüringen bilden nur den Auftakt für weitere Aktionen. Etwa 50 Thüringer Transportunternehmen wollen am Donnerstag mit 120 Lkw ein deutliches Zeichen gegen die Mauterhöhung setzen. Hier kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Juri-Gagarin-Ring in Erfurt gesperrt

Schon ab 5 Uhr sei mit Behinderungen zu rechnen, wenn Traktoren Konvois teils unter Polizeibegleitung aus dem ganzen Freistaat nach Erfurt kommen. „Wir planen keine dauerhaften Blockaden“, so Wagner. In Erfurt selbst werde aber der für den Verkehrsfluss der Landeshauptstadt bedeutende Juri-Gagarin-Ring in großen Teilen gesperrt werden. In verschiedenen Regionen Thüringens sind außerdem weitere kleinere Versammlungen angemeldet. Die Thüringer Polizei bereitet sich unter Führung der Landespolizeidirektion auf einen landesweiten Polizeieinsatz vor.

Auch nachdem die Ampel-Koalition in Berlin ihre Pläne zur Abschaffung von Steuerbegünstigungen abgespeckt hatte, halten die Thüringer Bauern an ihrer Kritik und dem Protestvorhaben fest. „Die Teilrücknahme erfüllt unsere Forderung nicht“, sagte Wagner. Das Fass sei immer noch am Überlaufen.

Erhebliche Einschränkungen beim Nahverkehr

Der Thüringer Bauernverband distanziere sich deutlich von anderen Gruppierungen, die angekündigten die Bauernproteste für ihre Zwecke nutzen zu wollen. Die rechtliche Handhabe dagegen, solche Gruppen von der Versammlung fernzuhalten sei aber überschaubar, so Wagner. Ebenso verurteilte Wagner die Proteste, mit denen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag konfrontiert wurde. „Sowas geht gar nicht. Menschen privat oder persönlich in der Art anzugehen, davon distanzieren wir uns aufs Schärfste“, sagte Wagner. Am Donnerstag hatten Landwirte Habeck an der Nordseeküste am Verlassen einer Fähre gehindert.

Die Berliner Ampel will inzwischen auf die angekündigte Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden. Auch der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend - und hält ebenso an einer ab Montag geplanten Aktionswoche fest.

Auch die Stadtwerke Erfurt gehen von erheblichen Einschränkungen beim Nahverkehr durch die Proteste am Montag aus. Auch beim Schülerverkehr sei mit entsprechenden Beeinträchtigungen zu rechnen. Fahrgäste sollten sich deshalb auf Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Verkehrschaos auch in Nordthüringen befürchtet

Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass sich aus dem Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen mehrere hundert Landwirte mit Traktoren sowie Lkw-Fahrer zum Versammlungsort nach Erfurt begeben werden. Aufgrund dessen ist insbesondere auf der Bundesstraße 4 mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Von weiteren Einschränkungen auf der Bundesstraße 247, der Bundesstraße 176 und der Landstraße 3176 im Unstrut-Hainich-Kreis ist auszugehen, heißt es von der Polizei.

Auf der Bundesstraße 243 im Bereich Mackenrode im Landkreis Nordhausen wird eine Versammlung der Landwirte erwartet. Es ist vorgesehen, den Verkehr mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit an der Versammlung vorbeizuführen. Jedoch kann es zu Staubildung und Beeinträchtigungen kommen.

