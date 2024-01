Apolda. Am Donnerstagnachmittag dürfte es auch in Apolda zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, wenn schwere Landmaschinen aus Protest anrollen

Unter dem Motto „Niemand soll es je vergessen, Bauern sorgen für das Essen“ rollen am Donnerstag, 11. Januar, Traktoren durch den Altkreis Apolda. Unter anderem werden sie am Nachmittag durch Apolda fahren. Treff ist an der Sauen-Anlage Niedertrebra/Escherode (13 Uhr). Um 14 Uhr startet der Korso über Bundesstraße 87 gen Apolda, Utenbach, Wormstedt, Pfuhlsborn zurück nach Escherode. 16 Uhr brennt dort ein Mahnfeuer. Besonders in Apolda wird mit Behinderungen gerechnet.