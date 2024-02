4000 Abonnenten zeigen sich beim Leser-Klubfest von TA, TLZ und OTZ begeistert von der Mischung aus Millionen Lichtern, Fabelwesen und einem Liveprogramm für die ganze Familie.

Die exklusive Mischung aus Magie und Liveprogramm macht‘s: Erneut hatten Redaktion und Verlag ihre Zeitungsleser zum ersten großen Klubfest des neuen Jahres in die einzigartige Glitzerwelt am Stausee Hohenfelden eingeladen. Die Treffen sind auch ein Dankeschön für oft jahrzehntelange Abonnententreue. 4000 begeisterte Gäste und damit 500 mehr als im vergangenen Jahr kamen, viele ganz in Familie, mit mehreren Generationen und mit Freunden.

Fotos vom Leserfest in der Glitzerwelt Hohenfelden KLUB-Leserfest von TA, OTZ und TLZ in der „Thüringer Glitzerwelt" am Stausee Hohenfelden. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Verwunschene Fantasielandschaft aus fünf Millionen Lichtern

Die Glitzerwelt – das sind Fabel- und Märchenwesen aus fünf Millionen Lichtern in allen erdenklichen Farben. Über die dunkle Wasseroberfläche des Stausees bei Hohenfelden ziehen leuchtende Schwäne und schimmernde Boote, wie auf einer Leinwand spiegelt sich das Leben im See. Kristallene Schlösser und Paläste, Eiswelten und Glitzerspielplätze, ein grün funkelndes Labyrinth voller magischer Wesen, Pavillons, unter deren Kuppel Geschichten erzählt und Träume erfüllt werden, verwandeln das Seeufer in eine verwunschene Fantasielandschaft.

Berit Finke tritt beim Klub-Leserfest am Stausee Hohenfelden mit ihrer Helene Fischer Cover Show auf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Zeitungen gehen mit der Zeit

Dank automatischer Zugehörigkeit zum Leser-Klub als Zeitungsabonnent konnten die Gäste all das nicht nur gratis erleben, sondern auch die treffen, die die Zeitung machen. Im Gespräch mit Moderator René Pfeuffer sprach TA-Chefredakteur Jan Hollitzer über journalistische Herausforderungen im aktuellen Wahl- und Sportjahr. Redaktionelle Unabhängigkeit und Gründlichkeit seien wichtig für die Glaubwürdigkeit, sagte er. TLZ-Chefredakteurin Gerlinde Sommer stellte Vorzüge und Vergünstigungen vor, die dank zahlreicher Partner mit der Klub- und Thüringer Wald-Card verbunden sind. OTZ-Chefredakteur Nils Kawig erläuterte, wie Zeitungen mit der Zeit gehen und ihre gut recherchierten journalistischen Angebote medienübergreifend aufbereiten und präsentieren. Abonnenten konnten sich vor Ort digitale Angebote freischalten lassen, um neue Online-Möglichkeiten per Handy oder Tablet zu testen.

Zündendes Live-Programm zum Schunkeln und Mitsingen

Kein Leserfest ohne zündendes Lifeprogramm. DJ Anton ist seit Ende der 1990er mit seiner DJ-Ötzi Show europaweit erfolgreich. Gegen den Schunkeltrieb bei Gassenhauern wie „Anton aus Tirol“ oder „Sweet Caroline“ kam auch der feuchtkalte Nieselregen nicht an. Clown Hajo alias Hans-Joachim Zimmermann vom Kindertheater Winzig holte sich ein Dutzend dick eingemummte Winzlinge auf die Bühne und drehte sich mit ihnen zum Schneefrauentanz im Kreis. All dem setzte schließlich die Thüringerin Berit Finke mit ihrer Helene Fischer Cover Show das Party-I-Tüpfelchen auf. Ohrwürmer wie „Phänomen“ oder „Atemlos“ wurden mitgesungen und mitgetanzt. Dass die 39-Jährige nach über 30 Jahren auf der Bühne nicht nur Double ist, bewies sie mit der brandneuen Eigenproduktion „Wir sind wieder in das Leben verliebt“.

Weitere Leserfeste sind schon geplant

Die Exklusivangebote für Abonnenten gehen auch in diesem Jahr weiter. Bereits geplant seien ein Bierfest im Frühjahr, ein Familienfest zum Internationalen Kindertag und ein Leserkonzert im November. Der Glitzerpark in der Erlebniswelt Stausee Hohenfelden kann übrigens noch bis zum Ende der Thüringer Winterferien am 18. Februar besucht werden, dann zu den regulären Eintrittszeiten und -preisen.