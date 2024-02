Suhl-Friedberg. Am Dienstagabend waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl-Friedberg im Einsatz.

Am späten Dienstagabend kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl-Friedberg zu Ausschreitungen. Gegen 22.45 Uhr wurde nach ersten Erkenntnissen zunächst die Brandmeldeanlage ausgelöst. Zur gleichen Zeit gab es Notrufe über eine Messerstecherei mit mehreren Verletzten. Drei Rettungswagen, mehrere Notärzte, die Feuerwehr der Hauptwache Suhl sowie 20 Polizeifahrzeuge eilten zum Einsatzort. Mindestens 80 Polizisten betraten unter Vollschutz das Gebäude. Demnach wurden bei den Ausschreitungen insgesamt drei Personen verletzt.