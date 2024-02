In Eisenach kam es am frühen Freitagmorgen (gegen 3.28 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus an der Eisenacher Rennbahn zu einem Großbrand. Neben dem Hauptbrand in dem Wohnhaus waren auch zwei weitere Häuser in unmittelbarer Umgebung betroffen. © Stadt Eisenach/Feuerwehr Eisenach | Stadt Eisenach/Feuerwehr Eisenach