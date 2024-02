Erfurt. So kann man sich zur ersten Landesmeisterschaft im beliebten Kult-Spiel bewerben.

Erstmals wird eine Kniffel-Landesmeisterschaft ausgetragen. Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit dem CVJM Thüringen am Sonnabend, 2. März, in Erfurt ausgetragen. Titelkämpfe auf Landesebene wird es auch in anderen Bundesländern geben. Amtierende Deutsche Meisterin ist Tina Göltzner aus Erfurt.

Das zum Kult gewordene Würfelspiel ist von Schmidt-Spiele 1972 auf dem deutschen Markt gebracht worden. Die ursprünglichere Form, das Yahtzee, gibt es seit 1956 und stammt aus den USA. Eine Teilnahme an der Landesmeisterschaft ist bereits für Kinder ab 8 Jahren möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich.

1. Thüringer Kniffel-Landesmeisterschaft, Sonnabend, 2. März, 13 bis 18 Uhr, CDJM Haus Erfurt, Anmeldung bis 28. Februar an spielen@forum-spiel.de. Die Teilnahme ist kostenlos.