Gernrode/Erfurt. Der Thüringer Karnevals-Präsident Christoph Matthes zeigt sich zum Ende der Saison sehr zufrieden

Ausruhen. Das gilt für Aschermittwoch bei wohl fast allen Karnevalisten des Freistaats. Speziell aber auf jeden Fall für Christoph Matthes, Präsident des Landesverbandes der Thüringer Karnevalsvereine.

Vor der Ruhe erfolgt Dienstag, 24 Uhr, „mit etwas Pippi in den Augen“ das Abschmücken. Also Orden, Kappe und Kostüm ablegen.

90 Umzüge, 1300 Saalveranstaltungen

Seit 11. November dauerte die Karnevalssaison, die in diesem Jahr relativ kurz ausfiel. „Aber sehr intensiv“, so Matthes, der voller Zufriedenheit auf die letzten Wochen blickt, von einem „karnevalistischen Fest“ spricht. „Wir hatten tolle Straßenumzüge im Land, ungefähr 90, auch wunderbare Saalveranstaltungen mit prächtiger Stimmung.“ An die 1300, schätzt er. Und schiebt sofort einen Dank an die Politik nach, die „uns traumhafte Steilvorlagen bot“. Die Regierungen im Bund und im Land hätten „reichlich Futter geliefert“ für Büttenreden, Sitzungen und Umzüge. „Die Politiker haben einen guten Job gemacht und immer wieder Zugaben parat gehabt.“

Empfang in der Staatskanzlei durch Ministerpräsidenten

Jegliche Ironie verschwindet, als er über das jüngste Thüringer Prinzenpaar – Pauline I. und Prinz Louis I. aus Sonneberg – spricht. Sie erhalten für ihre Auftritte ein Extra-Lob vom Präsidenten. Schade nur, dass die 19-Jährige die letzten Tage krankheitsbedingt ausgefallen ist und so auch beim Empfang in der Staatskanzlei durch Ministerpräsident Bodo Ramelow an diesem Dienstag fehlte.

Landesverband vereint 30.000 Mitglieder

Christoph Matthes war dort mit Vertretern von ungefähr 60 Vereinen. Er führt seit zwei Jahren den Verband an, der 333 Vereine mit etwa 30.000 Mitgliedern zählt. „Wir sind aber dabei, weitere zu gewinnen. Etwa 400 sind es insgesamt“, so der 37-Jährige, der einiges umstrukturiert hat: unter anderem die Fachausschüsse – Gesang, gesprochenes Wort, Tradition – stärker in Eigenverantwortung nimmt. „Denn Karneval bedeutet nicht nur Trinken und Winken, er stellt auch einen immensen Wirtschaftsfaktor dar, leistet Jugend- und Sozialarbeit, unterstützt den Tanzsport.“

Einsatz für mehr Thüringer Lieder

Matthes will sich weiter dafür einsetzen, das Brauchtum des Karnevals zu stärken, ihn als immaterielles Kulturerbe mehr ins Blickfeld zu rücken. Er möchte deshalb auch dafür sorgen, dass mehr Thüringer Lieder gespielt und gesungen werden. Der Karneval hätte auch in dieser Saison gezeigt, dass er eine Art Kitt in der Gesellschaft ist, „eine feiernde und optimistische Konstante in schwierigen Zeiten.“ Allerdings ist Konstanz nicht immer gut: Die Homepage des Verbandes hat Veränderung, vor allem Aktualisierung, nötig …

Ausruhen am Aschermittwoch im Eichsfeld

Den Aschermittwoch verbringt Christoph Matthes im Eichsfeld, wo er mit seiner sechsköpfigen Familie in Gernrode lebt und hauptberuflich im Landratsamt tätig ist. Dass er sich vom Alkoholpegel der letzten Tage erholen muss, verneint Christoph Matthes: „Ich zähle sicherlich zu einem der nüchternsten Karnevalisten.“ Jetzt erst recht. Das Fasten beginnt …