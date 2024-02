Erfurt. Die Thüringer Autobahnpolizei hat in den vergangenen Tagen Sattelzüge erwischt, die mit bis zu 133 km/h unterwegs waren. Für Lkw in Deutschland ist eigentlich bei Tempo 80 Schluss – aber nur theoretisch.

Ein portugiesischer Sattelzug fällt in der Nacht zu Montag einer Streife der Autobahnpolizei auf der A9 zwischen Eisenberg und Droyßig wegen seiner rasanten Fahrweise auf. Die Beamten stoppen das Gefährt, der digitale Fahrtenschreiber wird ausgelesen und ihr Verdacht bestätigt sich. Die Frau am Steuer hatte fast permanent auf die Tube gedrückt und immer wieder die für sie zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern in der Stunde (km/h) auf deutschen Autobahnen überschritten.