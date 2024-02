Eisenach. Ein 35-Jähriger aus Eisenach verdient sich mit Häkel- und Strickanleitungen seinen Lebensunterhalt. Neben Youtube ist er damit auch bei Instagram und TikTok erfolgreich.

Marius Eger aus Eisenach hängt an der Nadel: Mit Handarbeitstechniken wie Häkeln und Stricken hat der 35-Jährige in den vergangenen neun Jahren ein sehr erfolgreiches Internet-Business aufgebaut. 20 Millionen Aufrufe verzeichnet bislang allein sein Youtube-Kanal, der schon mehr als 100.000 Abonnenten zählt; 40.000 Menschen folgen ihm bei Instagram, 20.000 bei TikTok und mindestens ebenso viele auf der Online-Pinnwand Pinterest. Längst sichert ihm seine Woll-Lust den Lebensunterhalt - und obendrein einen hohen Bekanntheitsgrad unter Handarbeitsfans in zahllosen Ländern.