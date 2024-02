Gatersleben. Ein Institut in Sachsen-Anhalt sucht Hobbygärtner, die Bohnen-Sorten testen und ihre Erfahrungen damit weitergeben sollen.

Kerstin Neumann ist nicht unter die Erbsenzähler gegangen, wohl aber unter die Wissenschaftler, die sich intensiv mit der Bohne befassen. Denn Bohnen sind nicht nur eine Hülsenfrucht, von der es viele tausend Sorten gibt. Sie sind auch proteinreich, sättigend und fleißige Stickstoff-Binder, so dass sie zur Lösung vieler Probleme von der Welternährung bis zum Klimawandel beitragen können. Zunächst aber wollen Wissenschaftler herausfinden, welche Sorten unter welchen klimatischen Bedingungen am besten gedeihen und wie damit auch die Artenvielfalt in der Landwirtschaft wieder erhöht werden kann.