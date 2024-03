Erfurt. Der Frühling soll in der nächsten Woche in Thüringen richtig Fahrt aufnehmen. Zuvor steht laut dem Deutschen Wetterdienst jedoch noch ein ungemütliches Wochenende bevor.

Der Frühling hat sich in Thüringen in den letzten Tagen mit milden Temperaturen schon mal zu Wort gemeldet. Und bis Ostern soll er laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dann richtig Fahrt aufnehmen. Doch zuvor steht den Thüringern noch mal ein ungemütliches Wochenende bevor. Schuld daran sei ein Tief aus dem Norden, welches am Samstag kühlere Meeresluft nach Thüringen einfließen lässt.

So werde es laut dem DWD am Samstag mit Höchsttemperaturen von 10 Grad deutlich kühler. Am Nachmittag soll es Schauer geben, die in Hochlagen auch teils als Schneefälle niedergehen. Vereinzelt gebe es auch Gewitter mit Graupel. In der Nacht zum Sonntag sei es wechselnd bis gering bewölkt und die Temperaturen können im Bergland bis auf -2 Grad fallen.

Temperaturen bis 25 Grad

Am Sonntag ändert sich an der Wetterlage erst mal nicht viel und es werden wieder Schauer erwartet, die im Bergland in Schnee übergehen. Dazu könne es lokale Graupelgewitter geben. Auch in der Nacht zum Montag könne es wieder Frost geben. Am Montag bleibe es niederschlagsfrei aber mit Höchsttemperaturen von 11 Grad jedoch noch verhältnismäßig kühl.

Ab Dienstag nimmt der Frühling jedoch wieder Fahrt auf und laut der derzeitigen Prognose des DWD steigen die Temperaturen dann täglich. Am Karfreitag könnte schon die 20-Grad-Marke erreicht werden und über die Ostertage seien nach derzeitigem Stand, Temperaturen bis 25 Grad möglich.

