Suhl. Ein Glückspilz aus Thüringen ist mit der Dienstagsziehung zum Millionär geworden. Dabei gab es sogar noch ein Sahnehäubchen.

Die Glückssträhne der Thüringer Lottospielerinnen und -spieler reißt nicht ab. Wie Lotto Thüringen mitteilt, hat es bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag den nächsten Großgewinn gegeben. Ein Glückspilz hatte demnach online den richtigen Riecher und tippte sich mit 5 Richtigen plus einer richtigen Eurozahl in der Gewinnklasse 2 zum Millionär.

Insgesamt 1.285.664,30 Euro gehen nun auf das Konto. Das i-Tüpfelchen für diesen besonderen Glücksmoment ist obendrein ein zusätzlicher Gewinn von 27 Euro in der Gewinnklasse 8. Somit kann sich die Lottospielerin oder der Lottospieler über eine Gesamtgewinnsumme von 1.285.691,30 Euro freuen.

red