Erfurt. Kostenlose Tickets sind wieder verfügbar: Aufgrund der großen Nachfrage nach dem tollen Programm in der Watzdorfer Brauerei am 27. April 2024 wurde die Kapazität erhöht.

Die Randfichten, ein Andreas-Gabalier-Double, ein uriger Harmonika-Spieler und die Jagdhornbläser vom Singer Berg, dazu ein buntes Rahmenprogramm für kleine und große Gäste – und das alles vor der traditionellen Kulisse der Watzdorfer Erlebnisbrauerei bei Bad Blankenburg: unser nächstes Klub-Leserfest trumpft groß auf.

Am Samstag, dem 27. April, findet die Party statt – Anlass ist der „Tag des deutschen Bieres“. Die Watzdorfer Brauerei ist eine der ältesten in Deutschland, seit 1411 wird dort gebraut. Auf die Gäste wartet ein fröhlicher Familientag mit einer bunten Mischung aus Geselligkeit, kühlen Getränken und viel Musik. Die Nachfrage nach den kostenlosen Tickets für Abonnenten ist so groß, dass die Brauerei die Kapazitäten erweitert hat, so können sich noch mehr Leserinnen und Leser für das Brauereifest anmelden. Der Klub-Vorteil liegt im kostenfreien Eintritt sowie einem Rabatt im Brauereifanshop, außerdem wartet noch eine kleine Überraschung. Jeder Abonnent kann sich mit bis zu drei Begleitpersonen anmelden. Kinder bis sechs Jahre sind frei und müssen nicht als Begleitperson angegeben werden.

Die kostenlosen Tickets werden wie immer in der Reihenfolge der Anmeldungen unter thueringer-allgemeine.de/brauereifest (www.otz.de/brauereifest, www.tlz.de/brauereifest) vergeben.