Platz 76: „Klimawandelwanderer - Gottesanbeterin im Rampenlicht“ von Marcel Rose aus Ilmenau. In den letzten Jahren siedeln sich zunehmend auch mediterrane Insekten in Thüringen an. Dieses nächtliche Foto, aufgenommen in der Nähe der Leuchtenburg, zeigt ein elegantes Mantis religiosa Männchen. Als Hintergrundbeleuchtung dient eine Straßenlaterne in 90 m Entfernung. Die Dunkelheit betont die Silhouette und veranschaulicht die Anmut unseres exotischen Besuchers. © Marcel Rose | Marcel Rose