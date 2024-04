Erfurt. Der Winter ist zurück in Thüringen. Die Meteorologen rechnen mit Schneefall bis ins Tiefland. Auf den Straßen kann es dabei gefährlich glatt werden.

In Thüringen kann es an diesem Wochenende bis in tiefe Lagen Schneefall geben. In den Kammlagen ist es winterlich kalt. Grund für den Kälteeinbruch ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tief, das über Polen zwar abzieht, dabei aber sehr kühle Meeresluft in den Freistaat schaufelt.

Frost in den Nachtstunden

Im oberen Bergland wird es am Samstag weitere Schneeschauer geben, die aber nur vorübergehend zu einer Schneedecke und Glätte sorgen werden. In der Nacht zum Sonntag und bis Sonntagvormittag kann es laut DWD bis in tiefen Lagen Glätte durch Schneematsch geben. Dabei können Neuschneemengen von einem bis fünf Zentimetern, im Thüringer Wald bis zu zehn Zentimetern und in den Hochlagen bis zu 15 Zentimetern vom Himmel fallen.

In den Hochlagen des Thüringer Waldes und im Vogtland kann es in den Nachtstunden zu leichtem Frost kommen. Am Samstag können sich in Thüringen zudem vereinzelte Gewitter mit Graupel und Windböen um 55 km/h bilden.

Unfall auf schneeglatter B281

Einen schweren Verkehrsunfall gab es in der Nacht zum Samstag auf der B281 zwischen Saalfeld und Neuhaus am Rennweg. Schnee hatte die Bundesstraße zuvor in eine spiegelglatte Fahrbahn verwandelt, sodass sich in den Morgenstunden hier ein Pkw überschlug und auf einer Wiese neben der Straße auf dem Dach liegenblieb.