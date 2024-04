Erfurt. Keine andere Hunderasse ist in Thüringen so häufig registriert wie der Labrador Retriever. Doch auch andere Rassen sind beliebt - sie könnten unterschiedlicher kaum sein.

Der Labrador Retriever ist der am meisten gehaltene Hund in Thüringen. Mit 11.143 Exemplaren ist die mittelgroße Rasse so weitverbreitet wie keine andere. Das geht aus Angaben des Landesverwaltungsamts aus dem Hunderegister mit Stand Mitte April hervor. Auf den Labrador folgen demnach sehr unterschiedliche Rassen auf der Beliebtheitsskala der Thüringer: der Deutsche Schäferhund kommt mit 6644 Tieren auf Platz zwei, der Chihuahua mit 5865 auf Rang drei. Aber auch Jack Russell Terrier sind mit 5103 und Französische Bulldoggen mit 4668 Tieren weitverbreitet. Insgesamt sind im Thüringer Hunderegister 395 Rassen erfasst.

Zahl der registrierten Vierbeiner gestiegen

30 Rassen sind im Hunderegister für Thüringen nur ein Mal erfasst, darunter der an einen Spitz erinnernden Norwegischen Buhund, der Windhund Chart Polski, oder die Jagdhundrasse Hamiltonstövare. Derweil halten sich Frauchen und Herrchen in Thüringen insgesamt immer mehr Hunde: Die Zahl der registrierten Vierbeiner stieg von 149.325 im Jahr 2022 auf 153.025 bis Mitte April dieses Jahres.

Wer einen Hund besitzt, muss diesen bei der zuständigen Behörde anmelden. Die Daten im Hunderegister werden gemäß dem Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren erhoben, hieß es aus dem Landesverwaltungsamt. Hundehalter müssen ihre Tiere bei Tierärzten kennzeichnen lassen, etwa mit einem Mikrochip. Außerdem müssen sie die Hunde versichern, um Schäden zu decken, sollte der Vierbeiner jemanden beißen oder etwa Unfälle verursachen.

dpa