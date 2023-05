Ehemaliger US-Präsident Obama in Berlin: So verlief sein erster Tag in der Stadt

Barack Obama tritt am Mittwochabend in Berlin auf. Am Dienstag traf er bereits in Berlin ein – und aß abends mit einer guten Bekannten.

Am Dienstag landete der ehemalige US-Präsident Barack Obama am Berliner Flughafen. Von dort ging es zu seinem Hotel am Pariser Platz. Obama kommt während seines Aufenthalts in Berlin im Luxushotel Adlon unter, unmittelbar neben der US-Botschaft.

Wie er auf seinen Social-Media-Accounts zeigte, traf er sich anschließend mit Mitarbeitern seiner eigenen Stiftung in Berlin. Als "inspirierend" bezeichnete der Ex-Präsident das Treffen. Doch die interessanteste Begegnung dürfte wohl am Abend stattgefunden haben.

I'm so inspired by the @ObamaFoundation leaders I met today in Berlin. These young people are putting in the work to strengthen our communities and move democracy forward. pic.twitter.com/NNP92D2P2F — Barack Obama (@BarackObama) May 2, 2023

Auch interessant: Ex-Präsident Barack Obama: Das macht das Redetalent heute

Wie die "B.Z." berichtet, traf Obama am Abend die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Essen beim Italiener. Fotos zeigen die beiden im Restaurant "Ponte" in Schöneberg. Auch anwesend war Angela Merkels Ehemann Joachim Sauer.

Obama in Berlin: Auftritt in der Mercedes-Benz-Arena geplant

Am Mittwochabend wird Obama dann vor einem Publikum in Berlin sprechen. Dabei will er nach Angaben der Veranstalter eine "Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels" setzen. Tickets wurden für rund 61 bis 550 Euro angeboten. Lesen Sie dazu auch: Obama in Berlin: Bekannter Moderator führt durch das Event

Obama ist schon seit einigen Tagen in Europa und absolvierte einen ähnlichen Termin Ende vergangener Woche in Zürich vor rund 10.000 zahlenden Gästen. Dabei plauderte er über seine Familie und über Politik. Auch in Zürich moderierte Heufer-Umlauf. (lro/dpa)