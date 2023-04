Berlin Ex-US-Präsident Obama besucht auf seiner Europa-Reise erstmals seit 2019 wieder Berlin. Dieses bekannte Gesicht moderiert das Event.

Anfang Mai kann sich Berlin über hohen Besuch freuen: Der ehemalige US-PräsidentBarack Obama wird im Rahmen seiner Europa-Reise im Frühjahr auch der Hauptstadt einen Besuch abstatten. Am 3. Mai tritt der 61-Jährige in der Mercedes-Benz-Arena auf.

Unter dem Titel "An evening with President Barack Obama" wird der Politiker mit den Zuhörern über "die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit" diskutieren. Knapp zwei Wochen vor der Veranstaltung ist auch klar, wer das Event moderieren wird.

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche Im Sommer 2008 ist Obama als demokratischer Präsidentschaftskandidat auf Welt-Tournee. Einzig in Berlin hält er eine öffentliche Rede. Hier trifft er auf den damaligen Außenminister, Frank-Walter Steinmeier, im Hof des Auswärtigen Amtes. Foto: Paul J. Richards/AFP

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche 2013 ist Barack Obama bereits seit über vier Jahren US-Präsident – und hält vor dem Brandenburger Tor am 19. Juni eine große Rede. Bereits vor seinem Auftritt tummeln sich viele Menschen auf dem Pariser Platz. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche Bevor der ehemalige US-Präsident Obama seine Rede beginnt, winkt er in die Menge. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der damalige regierende Bürgermeister Berlins, Klaus Wowereit (SPD), stehen neben ihm. Foto: Michael Kappeler/dpa

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche Barack Obama, die ehemalige US-First Lady, Michelle Obama, und die beiden Töchter Sasha und Malia steigen am 18. Juni 2013 am Flughafen Berlin-Tegel aus der Air Force One aus. Foto: Johannes Eisele/AFP

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche Arm in Arm: Obama und der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck nach einer Begrüßungszeremonie bei ihrem Treffen im Schloss Bellevue in Berlin im Juni 2013. Foto: Odd Andersen/AFP

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche Nach einem langen Tag: Obama und seine Frau Michelle beenden den warmen Junitag mit einem Abendessen im Schloss Charlottenburg. Foto: Jewel Samad/AFP

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche Auch im November 2016 reist der Ex-US-Präsident nach Berlin. Hier ist er auf dem Weg von der US-Botschaft zum Hotel Adlon – mit einem Kaffee in der Hand. Foto: Brendan Smialowski /AFP

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche Nach Trump-Wahl: Barack Obama stattet Angela Merkel im November 2016 einen Abschiedsbesuch im Hotel Adlon ab, bevor er aus seinem Amt scheidet. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/AFP

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche Während des Treffens zwischen Merkel und Obama im Hotel Adlon steht ein gepanzertes Fahrzeug der Polizei vor dem Brandenburger Tor in der Nähe des Hotels. Foto: John Macdougall/AFP

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche März 2017: Obama reist zum evangelischen Kirchentag nach Berlin. Er und Merkel verlassen die Bühne nach einer Podiumsdiskussion am Brandenburger Tor. Foto: John Macdougall/AFP

Barack Obama: So liefen seine früheren Berlin-Besuche Sein bisher letzter Berlin-Besuch: Im April 2019 besucht Obama in Berlin ein Bürgergespräch mit Jugendlichen – und wird danach von vielen Leuten verabschiedet. Foto: John Macdougall/AFP

Obama-Auftritt in Berlin: Bekanntes ProSieben-Gesicht moderiert

Er gehört zu den bekanntesten Moderatoren Deutschlands und wird schon bald mit einem der bekanntesten Männer der Welt zusammenarbeiten: Klaas Heufer-Umlauf hat den Zuschlag für das Event erhalten. Lesen Sie ebenfalls: Barack Obama: So oft war er bereits in Deutschland

Popkultur, Politik, Musik, Sport, Gesellschaft und Medien - Woche für Woche sendet ProSieben die neue Late-Night-Show mit Klaas Heufer-Umlauf für Deutschland direkt aus Berlin. Foto: Andreas Franke / HO

Der 39-Jährige hat schon etliche Shows und Veranstaltungen moderiert. Dauerbrenner sind die Formate "Joko gegen Klaas – das Duell um die Welt", "Joko und Klaas gegen ProSieben" und seine eigene Sendung "Late Night Berlin". Der Produzent war auch schon als Schauspieler und Sänger tätig.

Die Diskussionsveranstaltung in Berlin ist allerdings nicht der einzige Termin, den Heufer-Umlauf moderieren darf: Obamas Auftritt am 29. April im Züricher Hallenstadion in der Schweiz steht ebenfalls in seinem Kalender.

Obamas erster Auftritt in Europa findet am 1. Mai in Amsterdam statt. Die Berliner Veranstaltung wird allerdings mit Abstand die größte sein: Die Mercedes-Benz-Arena fasst rund 60.000 Menschen, während in der Schweiz und in den Niederlanden nur 13.000 und 17.000 Menschen teilnehmen können. Wie Sie Karten für das Event in der Hauptstadt ergattern können, lesen Sie hier: Barack Obama tritt in Berlin auf: So kommen Sie an Tickets.