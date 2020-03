Beratung für Unternehmen in der Krise

In der IHK-Geschäftsstelle Sömmerda gehen aufgrund der Corona-Krise zahlreiche Anrufe und E-Mails ein, informierte der Leiter des Regionalen Service-Centers, Markus Heyn. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die meisten der Anrufer schildern dramatische Zustände, weil sämtliche Aufträge wegbrechen, es Umsatzeinbußen gibt und die Existenz gefährdet ist, berichtet er. „Besonders hart trifft es aktuell im Landkreis Sömmerda die Reisebüros, die Veranstaltungsbranche, aber auch das Hotel- und Gaststättengewerbe und den Einzelhandel. Von der Krise ist aber auch die verarbeitende Industrie, insbesondere die Automobilzulieferer, betroffen“, so Markus Heyn.

„In der momentan schwierigen Situation möchten wir den Unternehmen und Gewerbetreibenden zur Seite stehen und unterstützen diese mit unserem Beratungsangebot. Neben arbeitsrechtlichen Sachverhalten beraten wir zu der Thematik Kurzarbeitergeld und Möglichkeiten von Liquiditätshilfen. Auch würden wir Firmen bei der Antragstellung der angekündigten Nothilfefonds unterstützen“, so der Leiter der IHK-Geschäftsstelle Sömmerda weiter. Notwendig seien effektive Hilfsprogramme in Form von direkten Finanzhilfen, die Unternehmen unbürokratisch und vor allem schnell in Anspruch nehmen können. Steuerstundungen und Kredite würden aus Sicht der IHK nicht nachhaltig weiterhelfen.

Auskünfte und Beratung erhalten Unternehmen aus dem Landkreis Sömmerda unter Telefon 03634 612661 / markus.heyn@erfurt.ihk.de