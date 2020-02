Beruf- und Ausbildungsmessen

Ob Personal, Azubis, Fachkräfte oder Abiturienten, ob Ausbildung, Karrierestart oder berufliche Umorientierung: auf Ausbildungs- und Jobmessen sowie auf Karrierebörsen werden sie gefunden. Bereits qualifizierte Fachkräfte und viele Möglichkeiten für die Generation „Zukunft“. Oftmals bieten hier auch Firmen, die man gar nicht auf dem Radar hatte, reizvolle perspektivische Möglichkeiten an.

Außerdem gelingt in der Regel die Kontaktaufnahme in diesem offenen, unverbindlichen Rahmen einer Messe oder Börse leichter. Eine Terminvereinbarung ist meistens nicht notwendig. Im Durchschnitt könne man an einem Messetag deutlich mehr Gespräche führen als in den üblichen Sprechstunden. Die Agentur für Arbeit sieht in den Bildungs- und Karrieremessen auch eine wichtige Ergänzung der beruflichen Orientierung.

Ausbildungs- und

Fachkräftebörse Greiz

22. Februar 2020|

9.30 bis 12.30 Uhr

Vogtlandhalle Greiz, Carolinenstraße 15, 07973 Greiz

Jobmesse Eisenberg

28. Februar 2020| 10 bis 17 Uhr

Stadthalle Eisenberg, Friedrich-Ebert-Straße 8a, 07607 Eisenberg

JOBStation Apolda

29. Februar 2020| 13 bis 19 Uhr

Stadthalle Apolda, Klause 1,

99510 Apolda

Tag der Berufe

4. März 2020

Es gibt zahlreiche lokale Angebote an diesem Tag. Die in Deiner Region findest du unter:

www.tagderberufe.de

Jobmesse Erfurt

11. März 2020 | 10 bis 16 Uhr

Thüringenhalle

Werner-Seelenbinder-Straße 2,

99096 Erfurt

Berufs-Info-Markt Jena,

14. März 2020 | 10 bis 16 Uhr

JenaVolkshaus | Carl-Zeiß-Platz 15

| 07743 Jena

Ostthüringer Studienmesse

18. März 2020 |10 bis 16 Uhr

Kultur- und Kongreßzentrum Gera

Schlossstraße 1, 07545 Gera

Regionalmesse Altenburger

Land

21. März 2020 | 10 bis 14 Uhr

Goldener Pflug, Beim Goldenen

Pflug 3, 04600 Altenburg

JuBi – Jugendbildungsmesse

21. März 2020| 10 bis 16 Uhr

Evangelisches Ratsgymnasium

Meister-Eckehart-Straße 1,

99084 Erfurt

Gofuture – 9. Berufs- und

Ausbildungsmesse

26. und 27. März 2020

GutsMuths-Halle,

Apelsbergstraße, 98724 Neuhaus am Rennweg

Girls‘ Day & Boys‘ Day

26. März 2020

Es gibt zahlreiche regionale Angebote, zu finden über den Punkt „Radar“ auf den Seiten

www.girls-day.de oder

www.boys-day.de

Berufe aktuell Pößneck

28. März 2020 | 9 bis 14 Uhr

Sporthalle im Rosental

Wernburger Weg, 07381 Pößneck

BIB Elterninformationsabend

Sömmerda

1. April 2020 | 17 bis 20 Uhr

Unstruthalle Sömmerda, Fichte-straße 23, 99610 Sömmerda

BIB – 25. Berufsinformations-

börse Sömmerda

2. April 2020 | 9 bis 17 Uhr

Unstruthalle Sömmerda, Fichte-straße 23, 99610 Sömmerda

ARBEITen im SHK

25. April 2020| 9 bis 12 Uhr

Stadthaus Hermsdorf, Am Versuchsfeld 1, 07629 Hermsdorf

vocatium Erfurt

28. und 29. April 2020

Steigerwaldstadion,

Mozartallee 3, 99096 Erfurt

Ausbildungsevent

„#einfachmachen”

16. Mai 2020 | 10 bis 15 Uhr

Bildungsstätte der HWK in Gera-Aga, Straße der Freundschaft 27, 07554 Gera

Gewinn-Bau-Messe

SICHER DIR DEINE ZUKUNFT –

Ausbildungs- und Studienplätze

am Bau

8. Mai 2020 | 10 bis 13 Uhr

Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V., Apoldaer Straße 3, 99091 Erfurt

JOBfinder

6. Juni 2020 | 10 bis 15 Uhr

Messe Erfurt, Gothaer Straße 34, 99094 Erfurt

Berufsinfo-messe Ilmenau

5. September 2020| 10 bis 14 Uhr

Festhalle Ilmenau, Naumannstr. 22, 98693 Ilmenau

Ausbildungsbörse

Landkreis Gotha

11. September 2020 | 10 bis 15 Uhr

12. September 2020 | 9 bis 14 Uhr

Staatliches Berufsschulzentrum „Hugo Mairich”

InKontakt

11. September 2020 | 9 bis 17 Uhr und

12. September 2020| 10 bis 16 Uhr

Stadthalle Bad Blankenburg, Bahnhofstr. 23, 07422 Bad Blankenburg

Berufinformationsmesse Suhl

26. September 2020 | 10 bis 14 Uhr

Congress Centrum Suhl, Friedrich-König-Straße 7, 98527 Suhl

9. Geraer Ausbildungsbörse

26. September 2020 |

9.30 bis 15.30 Uhr

Kultur- und Kongresszentrum Gera,

Schlossstraße 1, 07545 Gera

vocatium Jena

29. und 30. September 2020|

8.30 bis 14.45 Uhr

Sparkassenarena Jena,

Keßlerstraße 28, 07745 Jena

10. Wirtschaftstag Greiz

mit Ausbildungs- und Jobbörse

November 2020 | 14 bis 18 Uhr

Vogtlandhalle Greiz

2. Berufe aktuell Schmölln

7. November 2020 | 9 bis 13 Uhr

Ostthüringenhalle Schmölln,

Finkenweg 7

Forum Berufsstart

11. November 2020 | 11 bis 19 Uhr

12. November 2020 | 10 bis 14 Uhr

Messe Erfurt, Gothaer Straße 34,

99094 Erfurt

10. Geraer Ausbildungsbörse

25. September 2021 |

9.30 bis 15.30 Uhr

Gera, Kultur- und Kongresszentrum

Änderungen vorbehalten

