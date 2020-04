Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besuch in Stadtverwaltung Sömmerda nur mit Termin

Bis einschließlich 24. April gibt es keine öffentlichen Sprechzeiten in der Stadtverwaltung Sömmerda. Die Verwaltungsgebäude Rathaus (Marktplatz 3 - 4), das Bau- und Umweltamt (Marktstraße 1 - 2) sowie die Ämter in der Poststraße 1 (Rechts- und Ordnungsamt, Finanzen und Soziales, Abt. Sport und Veranstaltungsstätten, Abt. Kultur sowie Archiv) und das Archiv in der Uhlandstraße sind im Rahmen der Corona-Sicherheitsvorkehrungen noch für den Besucherverkehr geschlossen.

Erst ab Montag, den 27. April, sind persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern in wichtigen Angelegenheiten im Rathaus sowie in den Verwaltungsgebäuden Marktstraße und Poststraße wieder möglich – aber ausschließlich nach vorheriger Terminabsprache, teilt die Verwaltung mit.

Personen mit Symptomen einer Covid-19-Erkrankung oder anderen jeglichen Erkältungssymptomen dürfen weiterhin keine städtischen Einrichtungen betreten. Die Kommunikation mit der Stadtverwaltung sollte vorrangig über E-Mail, Brief oder telefonisch erfolgen: schriftlich Marktplatz 3 - 4 in 99610 Sömmerda oder per E-Mail an mail@stadtsoemmerda.de oder telefonisch über 03634 / 3500.

Generell kann es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung aller Vorgänge kommen.