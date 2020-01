Bloggerin aus Jena sammelt über 50.000 Euro für Australien

View this post on Instagram

Spendenaufruf | Gewinnspiel Wir für Australien 🇦🇺 Ich habt die schlimmen Bilder von ängstlichen Tieren, verbrannter Natur und verzweifelten Menschen sicher schon überall gesehen. Jetzt wird es Zeit etwas zu tun. Wir sind so eine riesige Community, dass ich mich mit euch zusammenschließen möchte, um etwas an die zu geben, die gerade vor dem Nichts stehen. Ich habe eine Gofundme Page eingerichtet (Link in der Bio) auf der wir gemeinsam Geld sammeln. Den kompletten Erlös daraus, spende ich im Namen von uns allen. Jeder, der bis zum Sonntag 23.59 auf dieses Konto einzahlt, nimmt automatisch an einer Verlosung teil. Ich verlose unter allen, die mit machen einen Ableger meiner Syngonium red Spot tricolor, eine panaschierte Glücksfeder und einen handgeschriebenen Brief. Das alles bekommt eine Person, die nach Ablauf der Zeit per Zufallsgenerator ermittelt wird. Was müsst ihr tun? 🌿 Beitrag liken 🌿 Auf gf.me/u/xa9q34 spenden (Link ist auch in der Bio und in der Story verlinkt 🌿 diesen Beitrag mit „gespendet" kommentieren, wenn ihr fertig seid (Nur das garantiert euer Los, da ich mit dem Commentpicker auslose) *ich überprüfe die Spende nach der Auslosung (hebt also die Mail auf, die ihr bekommt) *teilnahme bis 12.01.2020 23.59 * Auslosung 13.01.2020 *ich kann euch für die Spendensumme keine Spendenquittung ausstellen *das Gewinnspiel hat nichts mit Instagram zu tun