Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buchenwald-Überlebende werden Weimarer Ehrenbürger

Die Stadt Weimar verleiht am 11. April das Ehrenbürgerrecht an die Buchenwald-Überlebenden Éva Pusztai-Fahidi und an Ivan Ivanji. Weil es auch an diesem Tag keine Veranstaltungen geben darf, wird Oberbürgermeister Peter Kleine die beiden Urkunden demonstrativ an diesem Tag unterschreiben. Der Stadtrat war dem Vorschlag des OB und des Ehrenbürgergremiums bereits in seiner Sitzung am 4. März 2020 einstimmig gefolgt.

Die Familie von Éva Pusztai-Fahidi (94) wurde in Auschwitz ermordet. Sie selbst musste in einem Buchenwald-Außenlager Zwangsarbeit leisten und konnte 1945 auf einem der Todesmärsche entkommen. Der serbische Schriftsteller Ivan Ivanji (90) wurde 1944 in das KZ Auschwitz und später nach Buchenwald deportiert und musste Zwangsarbeit leisten.