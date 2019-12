Das war 2019 – der große Jahresrückblick für Thüringen

Martin Debes blickt auf das Wahljahr im Freistaat zurück:

Am besten lässt sich die Betrachtung des Wahljahrs 2019 von hinten beginnen, vom Ergebnis her. Thüringen hat eine geschäftsführende Landesregierung, derweil im Parlament keine realistisch erscheinende Mehrheit in Sicht ist. Zwar besteht, aus jetziger Sicht, eine nicht einmal niedrige Wahrscheinlichkeit, dass Bodo Ramelow im Februar vom Landtag im dritten Wahlgang als Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung bestätigt wird. Aber wie genau und vor allem wie lange es danach weitergehen mag – das weiß niemand.

Wie konnte es dazu kommen? Das politische Jahr startet in Thüringen mit einem Facebook-Video von Mike Mohring, dem CDU-Landesvorsitzenden. Er habe Krebs, sagt er, aber die Prognose sei gut. Er bleibe während der Therapie in seinen Ämtern und trete, dann hoffentlich genesen, als Spitzenkandidat an.

Zumindest die Umfragelage nährt Mohrings Hoffnung, dass er nach der Landtagswahl am 27. Oktober Ministerpräsident werden könnte. Die CDU verliert zwar wegen des miesen Bundestrends so einige Prozentpunkte, liegt aber vor der Linken, die keine Mehrheit mehr mit SPD und Grünen hätte. Stattdessen könnte es für die ein Vier-Parteien-Bündnis mit CDU, SPD, Grünen und FDP reichen.

Im Mai scheinen die Europawahlen den Trend zu bestätigen. Die CDU verliert auch in Thüringen. Doch da die Verluste von Linke und SPD noch größer sind, verteidigt sie ihren Spitzenplatz.

Nur die AfD, die ihr Ergebnis im Vergleich zu 2014 verdreifacht, rückt ihr sehr nahe.

Und: Bei den gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen bleibt die CDU trotz Verlusten sogar klar stärkste Partei. Zudem scheint sich Mohring, der mit seiner Krankheit kommunikativ klug umgeht und sich bald für geheilt erklärt, in den Umfragewerten dem populären Linke-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow anzunähern.

Doch mit dem Sommer verschiebt sich das Bild. Liegt es daran, dass die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin zunehmend Fehler begeht? Wahrscheinlicher ist, dass sich mit dem Landtagswahlkampf in Sachsen und Brandenburg auch die Menschen in Thüringen ernsthaft über ihre Wahlentscheidung Gedanken machen.

Hinzu kommt: Die Kampagnen wirken diesmal besonders polarisierend. Die AfD drängt im Osten nach vorne, Platz eins scheint möglich, die Unregierbarkeit droht. Das wiederum zieht die linken, liberalen und auch viele bürgerliche Wähler zu den Parteien, die den Ministerpräsidenten stellen und Stabilität versprechen. In Sachsen ist das die CDU, in Brandenburg die SPD – in Thüringen die Linke.

Über den Sommer steigen die Umfragewerte für die größte Regierungspartei, derweil die CDU absinkt und von der AfD überholt wird. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass erstmals in Deutschland die Linke und die äußere Rechte gemeinsam auf eine informelle Mehrheit kommen könnten. Damit wären alle Mehrheiten ohne ihre Beteiligung blockiert.

Und so kommt es auch. Die Linke übertrifft sogar am 27. Oktober alle Vorhersagen und kommt auf 31 Prozent, das ist ein neuer nationaler Rekord. Die AfD verdoppelt ihr Ergebnis auf 23,4 Prozent, derweil die CDU um fast zwölf Prozentpunkte auf 21,7 Prozent abstürzt. Die SPD verliert noch einmal ein Drittel und kommt auf 8,2 Prozent, während die Grünen es mit 5,2 Prozent nur knapp in den Landtag schaffen. Von den Kleinen dürfen sich allein die Liberalen als Gewinner fühlen: Sie liegen mit 73 Stimmen haarscharf über der Fünf-Prozent-Hürde und schaffen die Rückkehr ins Parlament.

Damit reicht es weder für Rot-Rot-Grün noch für eine CDU-geführte Regierung. Das ist der Stand seit zwei Monaten. Weil einerseits niemand – außer einigen versprengten CDU-Mitgliedern – mit der AfD reden will und andererseits CDU und FDP jede Kooperation mit der Linken ausschließen, findet sich jetzt unter Mühen ein rot-rot-grünes Minderheitsbündnis zusammen. Was danach geschieht, das weiß, wie gesagt, niemand.

Zum Sport gehören Emotionen. Das wird deutlich, als die Idee öffentlich wird, die Olympischen Winterspiele 2030 in Thüringen und dem Rest Mitteldeutschlands stattfinden zu lassen. Von frenetischem Jubel über ungläubiges Kopfschütteln bis hin zu Häme reichen die Gefühlsausbrüche, die aus allen Ecken Deutschlands gen Schmalkalden schwappen.

Denn dort ist die große Idee in kleinem Kreise geboren worden. Mike Helios, im wahren Leben Sprecher der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden, und der humorige Stadtschreiber Hannes Hofmann hatte den Traum von Eis und Feuer gemeinsam entwickelt.

Was sich im ersten Moment wie ein spinnerter Spaß anhört, entfaltet für ein paar Tage eine mächtige Strahlkraft. Zumal das vorgestellte Mini-Konzept, gerade einmal zehn PDF-Seiten umfassend, ungeniert mit großen Worten und Gefühlen jongliert. In ganz Thüringen, so jedenfalls werben die beiden Vordenker, befänden sich bereits bestens ausgebaute Sportstätten – und die könnten ohne größere Probleme genutzt werden. Im Klartext: Wir vermeiden die Fehler anderer Olympiastädte, baulichen Gigantismus und Funktionärs-Wirtschaft wird es mit uns nicht geben.

Zeitungen, Radiosender und TV-Kanäle berichten über die wackeren Olympioniken aus dem Thüringer Wald – und die wachsende Riege der Unterstützer. Ex-Minister und Bobsport-Präsident Andreas Trautvetter meldet sich zu Wort, wie auch Biathlet Sven Fischer und Skisprung-Floh Jens Weißflog.

Während es anfangs von Seiten des überrumpelten Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) noch warme Worte gibt, wird der Ton jedoch bald schärfer: Der DOSB-Präsident persönlich bläst am Ende die Olympische Fackel aus, indem er dem Vorhaben in Thüringen eine Abfuhr erteilt. Gleichzeitig bringt der Sportfunktionär eine Unterlassungsklage ins Gespräch, die der Thüringer Initiative die Nutzung olympischer Symbole untersagt.

Dabei hätte alles so schön werden können, anno 2030. Man stelle sich nur vor, die internationale Sportwelt trifft sich in Thüringen. Athleten skaten über den Rennsteig, rodeln in Oberhof oder gehen auf Puckjagd in Erfurt. Und am Abend wird zu Après-Ski-Hits in Schmalkalden geschunkelt . . .

Leider ist der Traum bereits Schnee von gestern – aber einer Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2032 steht das ja wohl nicht im Wege.

Friedhof der Bäume: Borkenkäfer und Trockenheit haben den Wäldern in Thüringen sichtbar zugesetzt

Gerald Müller über den Schädling des Jahres und die Folgen für Thüringen und seinen Wald.

Uta Krispin äußert Mitleid. „Mir tut weh, was manche Kollegen in den vergangenen Monaten mitgemacht haben. Das war teilweise dramatisch, hat die Seele berührt.“ Die Erfurter Försterin beobachtet in ihrem 1200 Hektar großen Revier, das bis in den Landkreis Gotha reicht, zwar auch unangenehme Veränderungen.

Doch die sind im Mischwald bei Weitem nicht so immens wie in anderen Gegenden Thüringens. Beispielsweise im Schleizer Land, wo nur noch braune, ausgedörrte Fichten zu sehen sind: mit bleichen Stämmen, nadellosen Ästen, kahlen Kronen, winzigen Stümpfen.

Weil der Borkenkäfer nach dem Sturm „Friederike“ und der folgenden Wärme und Trockenheit leichtes Spiel hatte. Er zerstörte das Versorgungssystem von Millionen Bäumen, da es diesen an Wasser im Wurzelwerk und damit an Halt mangelt, zudem der Harztropfen für die Abwehr fehlt.

Gefährlich ist der nur fünf Millimeter lange Käfer vor allem wegen seiner enormen Vermehrung. Aus einem Tier, so Uta Krispin, können sich in drei Generationen pro Jahr mehr als 150.000 neue entwickeln. Wie eine Axt legt er ganze Wälder flach.

Als Folge ist der Holzmarkt übersättigt, die Festmeter stapeln sich, die Lager und Sägewerke sind voll, Unternehmen kommen nicht mehr hinterher, das Holz abzutransportieren und zu verarbeiten.

Und selbst die Buche, die Mutter des Waldes, die ihn eigentlich fit halten soll, ist inzwischen ein Opfer des Klimawandels. Sie stirbt sogar in der Vorzeigeregion Hainich flächenmäßig dahin. Esche und Ahorn-Gehölz werden zudem vom Pilz bedroht. Das wirkt sich natürlich auch finanziell aus, die Preise für Holz liegen teilweise fünfzig Prozent unter dem sonstigen Wert.„Alles nicht schön“, so Uta Krispin, die sich als „Draußen-Mensch“ bezeichnet und zu Hause in Egstedt mehrere Tiere betreut: Pferde, Hühner, Kaninchen, Schafe, Hund und Gans. In dörflicher Umgebung, mit Garten und Hof, hat sie drei Kinder groß gezogen. In diesem Jahr wurde sie als erste Frau mit dem Ehrenamtspreis des Freistaats ausgezeichnet.

Weil die 51-Jährige, die ihren beruflichen Hauptsitz inmitten von Streuobstwiesen im Forsthaus Willrode hat, dort auch den Wildladen betreut, Veranstaltungen organisiert, Führungen mit pädagogischen Aktivitäten unternimmt. Sie ist eine, die dabei nicht auf die Stunden schaut, in der Natur ticken die Uhren ohnehin oft anders.

Immer wieder weist sie darauf hin, dass es auch im Wald, nicht um den einzelnen Baum, sondern um den gesamten Waldbestand gehe. Eine intakte bunte Gesellschaft, in der es Alt und Jung gibt, Klein und Groß, Dick und Dünn. Eine Monokultur – wie bei der Fichte – dürfe es nicht wieder geben, warnt die Revierförsterin aus Erfurt.

Zumal sich laut Studien schon wieder neue Schädlinge ankündigen: der Frostspanner und der Schwammspinner, Raupen der Schmetterlinge, die im Frühjahr das frische Grün an den Bäumen vernichten könnten. Doch, inwieweit sie Einfluss nehmen, hängt entscheidend vom Wetter in den kommenden Wochen ab – vor allem dem Niederschlag.

Uta Krispin traut der Natur im Wettlauf mit dem Klimawandel zwar enorme Beharrungskräfte zu, doch sie weiß auch: Der Wald wird künftig ein anderer sein.

Parallelen zu Hannibal Lecter in Jena - Gruseliger Mordfall: Ein Austauschstudent zerstückelt einen Mitbewohner im Studierendenwohnheim

Tino Zippel über den Stückelmord von Jena und die digitale Forensik.

Der Fall hielt im Sommer 2018 die Polizei wochenlang in Atem: Immer wieder suchte sie nach den sterblichen Überresten eines chinesischen Austauschstudenten in Jena. Ein Physikstudent aus Vietnam hatte sich zuvor gestellt und den Mord gestanden.

Als der Prozess dann im Februar am Landgericht Gera startet, steht weniger zur Debatte, ob der junge Mann den Mitbewohner in einem Studierendenwohnheim in Jena umgebracht hat, sondern ob er zum Tatzeitpunkt schuldfähig war.

Der Beschuldigte mit Verteidiger Andreas Wiese. Foto: Tino Zippel

Der Ablauf deutet klar auf eine geplante Tat hin. Der Physikstudent hatte am 24. August 2018 den Chinesen unter dem Vorwand, ein Paket für ihn angenommen zu haben, in sein Zimmer gelockt. Als jener sich zum fingierten Karton beugte, schlug der Täter von hinten mehrfach mit einem Hammer auf den Schädel. Er zerstückelte den Körper des Toten und verteilte die sterblichen Überreste im Jenaer Stadtgebiet. Als er sich bei der Polizei stellte, berichtete er von Stimmen, die ihm das befohlen hätten.

Der Fall zeigt, was die digitale Forensik leistet. Aus Google- und Handydaten rekonstruieren die Ermittler, wie der Student Entsorgungsmöglichkeiten für die Leiche suchte. So googelte er „Obi Jena Zement“ oder fuhr zu einem Supermarkt nach Löbstedt und inspizierte die Müllpresse. Vor der Tat hatte er gesucht, wie er mit dem Messer am besten das Herz trifft. Immer wieder sah er Folgen der TV-Serie Hannibal Lecter – auffällige Parallelen zeigen sich zum Fall.

Eine Gutachterin diagnostiziert eine akute Psychose. Der Täter handelte im Zustand der Schuldunfähigkeit. Statt einer Gefängnisstrafe muss er auf unbestimmte Zeit in ein Fachkrankenhaus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Vertreter der Eltern des Chinesen, Christoph Stünkel und Sebastian Vinzens, ziehen vor den Bundesgerichtshof. Sie wollen eine Verurteilung wegen Mordes erreichen. Mit einer Entscheidung des Gerichtes ist 2020 zu rechnen.

Chronik für Thüringen

12. Januar: Im Keller eines Jenaer Mehrfamilienhauses wird die Leiche einer 87-Jährigen gefunden. Einen Tag später nimmt die Polizei einen 24-Jährigen fest.

25. Januar: Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald erklärt AfD-Politiker zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar für nicht willkommen.

29. Januar: 23 Jahre nach dem Mord an einer Zehnjährigen wird ein 76-Jähriger festgenommen. Er soll sie 1996 in Jena entführt und später getötet haben. Die Überreste waren 1997 im Wald bei Großburschla (Wartburgkreis) gefunden worden. Anfang August kommt er frei, weil die Beweise aufgrund des Vorgehens der verdeckten Ermittler nicht gerichtsverwertbar sind. Kurz darauf sitzt er wieder. Er hatte gegen Bewährungsauflagen einer anderen Strafe verstoßen.

30. Januar Der Landtag verabschiedet ein Transparenzgesetz, um den Einfluss von Lobbyarbeit öffentlich zu machen.

16. Februar: Der langjährige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Thüringen, Wolfgang Nossen, stirbt 88-jährig. Als Kind überlebte er das Ghetto in Breslau. Nach dem Mauerfall kehrte er aus Israel nach Erfurt zurück, wo er die Gemeinde von 1995 bis 2012 leitete.

28. Februar: Der Landtag beschließt, den Weltkindertag am 20. September als zusätzlichen Feiertag einzuführen. Die Opposition kritisiert erwartete Nachteile für die Wirtschaft und bezeichnet den Feiertag als Wahlkampfgeschenk.

11. März: Die Staatsanwaltschaft Erfurt stellt Ermittlungen wegen Geheimnisverrats gegen Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) ein. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt, dass er durch ein Gespräch mit Finanzministerin Heike Taubert (SPD) über Steuerermittlungen gegen CDU-Fraktionschef Mike Mohring das Dienstgeheimnis verletzt habe.

12. März: Der Eisenacher Stadtrat stimmt im zweiten Anlauf für die Fusion mit dem Wartburgkreis ab 2022. Der Landtag gibt ein halbes Jahr später grünes Licht und 46 Millionen Euro Starthilfe mit. 2018 hatte der Stadtrat die Fusion bei Abstimmungspatt noch abgelehnt.

15. März Stefan Gruhner, Landesvorsitzender der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union (JU), verliert die Abstimmung um den JU-Bundesvorsitz gegen Tilman Kuban aus Niedersachsen.

Mike Mohring spricht beim Jahresempfang CDU-Kreisverband Weimarer Land. Foto: Bodo Schackow / dpa

5. April: Beim Jahresempfang der CDU Weimarer Land tritt Landesparteichef Mike Mohring mit Mütze auf. Nach seiner Krebserkrankung sieht er sich auf einem guten Weg.

8. April: Die Staatsanwaltschaft Gera stellt Ermittlungen gegen die Künstlergruppe „Zentrum für Politische Schönheit“ wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung ein. Der Staatsanwalt wird mit anderen Aufgaben betraut. Die Gruppe hatte 2017 das Berliner Holocaust-Mahnmal neben dem Haus von AfD-Chef Björn Höcke in Bornhagen (Eichsfeldkreis) nachgebildet.

11. April: Der Energieversorger Teag beginnt in Jena mit dem Abriss des letzten großen Kohleschornsteins in Thüringen. Die 225 Meter hohe Esse – das höchste Bauwerk Thüringens – gehörte zu einem Heizkraftwerk und war schon viele Jahre nicht mehr in Betrieb.

20. April: Spaziergänger finden bei Geschwenda (Ilm-Kreis) an einem abgelegenen Steilhang eine Babyleiche. Das Kind war lebend zur Welt gekommen. Laut einer Knochenuntersuchung wurde es von einer Frau aus Mitteldeutschland zur Welt gebracht.

7. Mai: Der Suhler Stadtrat will vorerst nicht über eine Fusion mit dem Kreis Schmalkalden-Meiningen entscheiden. Nach monatelangen Gesprächen hatte im März der Kreistag schon zugestimmt, die bisher kreisfreie Stadt „einzukreisen“.

10. Mai: Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland wählt Friedrich Kramer zum neuen Bischof. Der 54-Jährige leitet bisher die Evangelische Akademie und wird am 7. September in sein Amt eingeführt.

12. Mai: Sieben Jahre nach einem Brand wird die neuaufgebaute Kirchenburg Walldorf (Kreis Schmalkalden-Meiningen) geweiht. Kirchenschiff und Turm waren im April 2012 niedergebrannt.

12. Juni: Die Novelle des Schulgesetzes legt neue Mindestschülerzahlen fest: Nun muss an Grundschulen eine Klasse je Stufe mindestens 15 Schüler haben, jede weitere Klasse 14, an Regelschulen und Gymnasien in der Regel mindestens 20 Schüler. Zudem wird die Inklusion an Schulen gestärkt.

14. Juni: Der Landtag beschließt den Landeshaushalt für 2020 mit einem Rekordvolumen von 11,1 Milliarden Euro und ohne Neuverschuldung. Die Oppositionsfraktionen CDU und AfD sprechen von Verfassungsbruch oder Bruch demokratischer Gepflogenheiten, da der Haushalt für ein Jahr nach einer Wahl verabschiedet werde.

Schwammspinner Raupen haben die Fassade eines Hauses im Ortsteil Liebschwizt befallen. Foto: Bodo Schackow / dpa

17. Juni: Abertausende Schwammspinner-Raupen haben den Geraer Ortsteil Liebschwitz befallen. Den Bewohnern werden Ausweichquartiere angeboten.

5. Juli: Der Landtag verabschiedet das sogenannte Paritätsgesetz, wonach Landtagslisten der Parteien abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden müssen. CDU und AfD stimmen gegen das ab 2020 geltende Gesetz und bezeichnen es als unzulässigen Eingriff in die Wahlfreiheit.

9. Juli: Das belgische Königspaar König Philippe und Königin Mathilde schaut zum Aufakt seiner Deutschlandreise auch in Thüringen vorbei. Auf Schloss Friedenstein in Gotha begeben sie sich auf die Spuren ihrer Familiengeschichte. Weitere Besuche stehen in der Gedenkstätte Buchenwald sowie im Bauhaus-Museum und im Neuen Museum in Weimar auf dem Plan.

30. August: Der Landeswahlausschuss lässt Landeslisten von 18 Parteien mit 399 Kandidaten für die Landtagswahl im Herbst zu. Der Frauenanteil liegt bei 28 Prozent. Wegen einer zu späten Anmeldung können die Freien Wähler nicht mit einer eigenen Landesliste antreten, sondern nur mit Direktkandidaten.

30. August: Auf der A9 bei Bad Lobenstein verliert bei einem Unwetter ein Fahrer eines Kleintransporters die Kontrolle über seinen Wagen und kippt auf eine Gruppe Motorradfahrer, die unter einer Brücke Schutz gesucht hatten. Die vier Männer sterben, drei Insassen des Transporters werden verletzt.

Herbert Grönemeyer bei seinem Konzert im Rahmen der "Grönemeyer Tour 2019" im Erfurter Steigerwaldstadion. Foto: Sascha Fromm

30. August: Vor knapp 25.000 Fans gibt Herbert Grönemeyer ein umjubeltes Konzert im Erfurter Steigerwaldstadion. Es ist zugleich Auftakt für die Sommerkonzerte des Sängers. Mit „Sekundenglück“ aus dem aktuellen Album geht der Abend los. Danach folgen Hits wie „Bochum“, „Mensch“, ein Medley aus „Männer“, „Was soll das“ und „Vollmond“. Nach eineinhalb Stunden verabschiedet sich Grönemeyer aber längst noch nicht von seinen Fans: Es folgt eine extralange Zugabe mit mehreren Titeln und ein gigantisches Feuerwerk. Das Konzert bleibt sicher noch lange in Erinnerung.

12. September: Der Landtag beschließt das zweite kostenfreie Kindergartenjahr. Der Großteil der nötigen 30 Millionen Euro jährlich kommt aus Bundesmitteln, die die Oppositionsfraktionen CDU und AfD in den Kitas an anderer Stelle besser eingesetzt sehen und sich daher enthalten.



20. September: Erstmals ist der Weltkindertag in Thüringen arbeits- und schulfreier Feiertag. Der Landtag hatte ihn im Februar beschlossen.

26. September: Das Verwaltungsgericht Meiningen entscheidet im Eilverfahren, dass der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke „Faschist“ genannt werden dürfe. Die Antragsteller hätten glaubhaft gemacht, dass dieses Werturteil auf einer überprüfbaren Tatsachengrundlage beruhe. Außerdem stehe die Auseinandersetzung in der Sache im Vordergrund und nicht die Diffamierung als Person.

30. September: Der NSU-Untersuchungsausschuss übergibt den Abschlussbericht an den Landtag, wo er einen Tag später diskutiert wird. Das Gremium kritisiert die Polizei – etwa für die Tatortarbeit an dem in Eisenach ausgebrannten Wohnmobil der Gruppe – und den Verfassungsschutz, unter anderem wegen fachlicher Mängel und Fehleinordnung von Strukturen und Akteuren der rechten Szene. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden nicht nur in Thüringen sei ungenügend gewesen.

22. Oktober: Der Untersuchungsausschuss zu Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) beschließt den Wertungsteil, dem CDU und AfD nicht zustimmen. Nach Ansicht von Rot-Rot-Grün hat Lauinger rund um eine Prüfungsbefreiung für seinen Sohn Fehler und Falschangaben gemacht, aber keinen Amtsmissbrauch begangen.

6. November: Der Fund eines Blindgängers nahe des Nordhäuser Theaters löst eine der größten Evakuierungsaktionen mit 15.000 Betroffenen aus. Evakuierungsunwillige verzögern die schließlich erfolgreiche Entschärfung.

9. November: Thüringen und Hessen erinnern in Großburschla (Wartburgkreis) an 30 Jahre Mauerfall. Im einst geteilten Ort Mödlareuth an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern durchbricht ein Trabi-Korso noch einmal symbolisch die Mauer. Gleichzeitig erinnern Thüringer an die Pogromnacht gegen Juden vor 81 Jahren – unter anderem mit einer Menschenkette an der Erfurter Synagoge.

20. November: Der Verfassungsgerichtshof weist eine Klage der AfD gegen ihre Einstufung als „Prüffall“ durch den Verfassungsschutz aus formalen Gründen ab. Da der Verfassungsschutz kein Verfassungsorgan sei, erklärt sich das Gericht für nicht zuständig.

22. November: Spatenstich fürs neue Bratwurstmuseum in Mühlhausen, das aus Platzgründen Holzhausen verlässt. Bis Mitte Mai 2020 soll auf den dreieinhalb Hektar das Museum entstehen. Nach heftiger, bundesweiter Kritik am ersten geplanten Standort auf dem Gelände des früheren Außenlagers „Martha 2“ des NS-Konzentrationslagers Buchenwald weichen Investor und Stadt in den Stadtwald aus.

26. November: Bei der konstituierenden Landtagssitzung wird mit Birgit Keller erstmals eine Linken-Politikerin an die Spitze des Parlaments gewählt. Die 60-Jährige erhält mit 52 Stimmen der 90 Abgeordneten 10 mehr als Rot-Rot-Grün hat. Bei der Wahl für die fünf Stellvertreterposten scheitert die von der AfD nominierte Tosca Kniese.

3. Dezember: Im jährlichen „Thüringen-Monitor“ bezeichnen 90 Prozent der Thüringer die Demokratie als beste Staatsform. Gleichzeitig sehen in der Umfrage aber 26 Prozent „gute Seiten am Nationalsozialismus“ und 27 Prozent bejahen eine „Rückkehr zur sozialistischen Ordnung“.

Foto: Marco Schmidt

9. Dezember: Die zweijährige Wölfin, die März 2016 bei einem Unfall nahe Schlossvippach (Landkreis Sömmerda) getötet worden war, und ein Wolfshybrid (grau) aus dem 2017-er Wurf der Wölfin von Ohrdruf sind im Naturkundemuseum Erfurt ausgestellt. Das Umweltministerium bestätigt im Juni, die Sichtung eines Wolfsrüden auf dem Ohrdrufer Bundeswehr-Übungsplatz, und am 23. Dezember die Abschussgenehmigung der Wölfin von Ohrdruf, die nachweislich Dutzende Schafe getötet hat. Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hatte den Antrag des Ministeriums zuvor intensiv geprüft.

10. Dezember: Der Weimarer Menschenrechtspreis wird an Laila Fakhouri und Ihsan Fagiri verliehen.

11. Dezember: Das Landgericht Meiningen lässt die Enteignung von Schloss Reinhardsbrunn durch das Land zu – auch ohne die Grundschuld von 9,2 Millionen Euro, die zwei Grundschuldinhaber geltend gemacht hatten. Die Entscheidung kann noch angefochten werden.

