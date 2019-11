Eine persönliche Gedenkseite

Die meisten von uns verbringen inzwischen einen großen Teil ihres Lebens im Internet. Hier informiert man sich, hier kauft man ein, verschafft sich einen Überblick über die Angebote der Geschäfte vor Ort und hier kommuniziert man mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Familienangehörigen. Da ist es doch nur natürlich, dass man im Internet auch der Verstorbenen gedenken möchte – da, wo man sich auch zu Lebzeiten oft ausgetauscht hat.

Deshalb bietet Ihnen Ihre Tagezeitung einen besonderen Service an: Mit jeder in der Tageszeitung veröffentlichten Traueranzeige wird auf Wunsch auch eine Gedenkseite im Internet-Trauerportal ihrer Zeitung angelegt, die von den Hinterbliebenen in wenigen Schritten individuell und persönlich gestaltet werden kann.

Hier können Freunde, Verwandte, Bekannte und Kollegen symbolische Gedenkkerzen anzünden oder sich ins Kondolenzbuch eintragen. Durch das Einstellen von Fotos und Videos können besondere Momente aus dem Leben des verstorbenen Menschen geteilt und für die Ewigkeit festgehalten werden. Die Seitenbesucher bleiben durch eine Freundes- und Familienliste auch über große Entfernungen hinweg im engen Kontakt und können sich gegenseitig Trost spenden.

Da jedem Angehörigen vielleicht etwas anderes wichtig ist, können bis zu fünf Unterseiten zusätzlich angelegt werden, zum Beispiel „Seine Hobbys“, „Seine Grabstelle“ oder „Gedichte“. Außerdem besteht die Möglichkeit, Musik im Hintergrund abspielen zu lassen.

Und wer nicht jedem den Zugriff auf die möglicherweise doch sehr persönliche Trauerseite gestatten möchte, der kann seine Gedenkseite durch ein Passwort schützen.

Die Gedenkseiten, Kontaktadressen zu Bestattern und viele hilfreiche Tipps und Informationen finden sich auf:

www.ta-trauer.de

www.otz-trauer.de

www.tlz-trauer.de

Wenn Sie Fragen zum Thema Gedenkseiten haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an:traueranzeigen@mediengruppe- thueringen.de dd