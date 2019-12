Erfurter Eierlikör-Igel: Ein Tier lag nach Rausch im Koma

Die beiden Igel, die am Sonntag von der Polizei betrunken auf dem Petersberg gefunden und zum Thüringer Zoopark Erfurt gebracht wurden, sind auf dem Weg der Besserung. Fit sind sie allerdings noch nicht.

Dies teilte der Zoopark am Dienstag mit. „Beide Tiere wurden als Intensivpatienten aufgenommen, da sie durch den Konsum von Eierlikör aus einer aufgebrochenen Flasche schwer erkrankt waren“. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sollen sie nach der erfolgreichen Behandlung auf dem Gelände des Zooparks ausgewildert werden.

Bis dahin sei es für beide Igel ein langer Weg, „bei Wasser und mit viel, viel Schlaf“.

Ein Igel wurde mit Infusionen versorgt

Generell nimmt der Zoopark keine Igel auf, auch nicht zur Überwinterung; doch in diesem außergewöhnlichen Notfall halfen die Zooparkmitarbeiter gern.

Die Lache Eierlikör war den Tieren zum Verhängnis geworden. Denn Igel fressen neben Insekten, Spinnen und Schlangen auch Vogeleier; und Eigelb ist für sie eine Delikatesse – in diesem Fall mit schweren Folgen. Beide Tiere wurden zum Ausnüchtern an einem ruhigen Ort, fernab von Besucherbetrieb, grellem Licht und Erschütterungen untergebracht. Dort durften sie bei viel frischer Luft ihren Rausch in Ruhe ausschlafen.

„Ein Igel konnte sich am Montagmorgen bereits wieder bewegen und seine Beine halbwegs koordinieren; der zweite lag noch im Koma und wurde von der Zootierärztin mit aufbauenden Infusionen versorgt“, heißt es in der Mitteilung vom Zoopark. „Auch am Dienstag war der Igel noch nicht in der Lage, selbst zu trinken und wurde entsprechend weiter versorgt, noch ist er nicht über den Berg. Wir drücken die Daumen, dass er es schafft.“

